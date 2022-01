Ehemaliger Sat.1-Star soll neue Show anschieben

TV-News

Am Donnerstag ist Claudia von Brauchitsch gleich doppelt zu sehen.

An Heilige Drei Könige startet der Münchener Fernsehsender Sat.1 in die neue Show. Doch zum Auftakt der neuen Show werden nicht etwa Caspar, Melchior und Balthasar zu Gast sein, sondern ein erfolgreicher ehemaliger Sat.1-Star: Wigald Boning, der jahrelang mit Barbara Eligmann die Show «Clever – Die Show, die Wissen schafft» moderiert hat.Im Gepäck hat Boning, der an Silvester unter anderem stundenlang in «RTL Samstag Nacht»-Reruns lief und 2020 an «The Masked Singer» teilnahm, nicht etwa Gold, Weihrauch und Myrrhe, sondern lustige Anekdoten von früher dabei. Außerdem redet er über seine Schlafprobleme und verweist auf sein neues Buch, das im April 2022 erscheinen wird.Die Sendung, die am Donnerstag um 20.15 Uhr startet, wird aber mehr als Promi-Gespräche enthalten. Zum Auftakt kramt die Redaktion als allseits beliebtes und schon sehr oft durchgekautes Thema heraus: "Jeder kennt das Problem: Wie halte ich meine Vorsätze dauerhaft durch? Auch ich habe es schon einige Male versucht", sagt Moderatorin Claudia von Brauchitsch. Im Anschluss an das Format läuft eine neue Folge von