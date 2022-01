NatGeo Wild holt die Raubkatzen heraus

TV-News

Die süßen Vierbeiner können schon einmal schnell die Geduld verlieren. Zahlreiche Folgen sind ab Februar geplant.

Der zum Disney-Konzern gehörende Fernsehsender National Geographic Wild strahlt ab Dienstag, den 1. Februar 2022, werktags um 17.45 Uhr zwei Raubkatzen-Dokumentationen aus. Ab Donnerstag, den 3. Februar, läuft um 20.15 Uhr ebenfalls das Thema Raubkatzen. Die Donnerstagabend-Sendestrecke beginnt mitDieser Film widmet sich den beiden Menschen hinter der Kamera und zeichnet die wichtigsten Stationen ihres Lebens nach. Dargestellt wird, wie sie ihre Leidenschaft für Raubkatzen entdeckten und daraus ein lebenslanges Engagement für den Schutz bedrohter Arten erwuchs.Eine Woche später läuft um 21.00 Uhr. Die Filmemacher Dereck und Beverly Joubert zeigen wieder ein vortreffliches Bild einer Konkurrenzsituation innerhalb des Tierreiches. Ein weiteres Beispiel dokumentieren die Jouberts in „Löwe vs. Elefant: Rivalen des Tierreichs“, im Anschluss um 21.45 Uhr. Der gewaltsame Tod mehrerer Elefanten, die offenbar von Löwen gerissen wurden, erscheint zunächst rätselhaft, denn unter normalen Umständen halten beide Arten weiten Abstand voneinander.Aufkönnen sich die Zuschauer am 24. Februar um 20.10 Uhr freuen. Die Eigenproduktion begleitet drei Vertreter weniger bekannter Spezies durch ihren aufregenden Alltag. Da ist beispielsweise der Karakal Zama. Die luchsartigen Tiere sind in weiten Teilen Afrikas und Südwestasiens verbreitet.