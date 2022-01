Endlich wissen die Fans, wann Larissa Marolt auftaucht

TV-News

Mitte Februar 2022 ist der ehemalige «Sturm der Liebe»-Star bei der RTL-Serie zu sehen.

Sie ist Gewinnerin von «Austria’s Next Topmodel», machte bei der deutschen Version mit, Larissa Marolt war durch «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» einem Millionenpublikum bekannt geworden. Im Jahr 2014 kam der große Durchbruch, ehe sie in den Jahren 2017 und 2018 die Hauptdarstellerin der ARD-Telenovela «Sturm der Liebe» wurde. Zuletzt war sie in der ZDF-Serie «Blutige Anfänger» zu sehen.Wie Quotenmeter-Leser schon seit Monaten wissen, drehte Marolt nun auch für RTL . Für die UFA Serial Drama-Produktionwird sie zwischen dem 14. und 18. Februar um 17.30 Uhr zu sehen sein. Die aus Klagenfurt stammende Schauspielerin wird eine raffinierte Intrigantin verkörpern, die die Tochter von Rolf Jäger ist.„Rolf Jäger ist bei «Unter uns» ja quasi eine Legende und es macht Spaß als seine Tochter in die Rolle der Bösen zu schlüpfen. An Fiona begeistert mich ihre Unberechenbarkeit! Man weiß nie, was als Nächstes kommt! Ich mag schwierige, tiefgründige Charaktere“, freut sich die Österreicherin über ihre Gastrolle bei der erfolgreichen RTL-Serie.