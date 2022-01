ZDF feiert 500. «Rosenheim-Cops»-Folge

TV-News

Seit 20 Jahren ist die Produktion von der Bavaria Film im Fernsehprogramm vertreten.

Die aktuellen Wochen sind für das Team vonsicherlich wunderbar. Zwischen Weihnachten und Neujahr verbuchte das Winter-Special „Mörderische Gesellschaft“ 6,43 Millionen Fernsehzuschauer und konnte sich mit großen Produktionen wie aktuell «Der Palast» messen. Die Serie verzeichnete 21,7 Prozent Marktanteil und 9,6 Prozent bei den jungen Menschen.Am 9. Januar 2002 startete die Serie im Programm vom ZDF . Seit diesem Tag sind Karin Thaler als Marie Hofer, Marisa Burger als Miriam Stockl und Max Müller als Polizeihauptmeister „Michi“ Mohr an Bord. Am 25. Januar – wohlgemerkt ein Dienstag – wird nicht nur das 20-jährige Jubiläum gefeiert, sondern auch die Ausstrahlung der 500. Episode.In der Episode „Ein überraschendes Wiedersehen“ wird Bertram Neustädt erstochen auf einem Alpaka-Hof gefunden, der an Annegret und Hartmut Nerlinger verpachtet ist. Wie die Kommissare Stadler und Andresen herausfinden, hat Neustädt vorübergehend dort gewohnt. Verdächtig ist unter anderen seine Ehefrau Nicole Neustädt, die zur Tatzeit am Tatort war und mit ihm Streit hatte. Das Buch stammt von Julie Fellmann, Regie führte Irene Graef.