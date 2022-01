«Wu-Tan: An American Saga» findet den Weg nach Deutschland

TV-News

Bereits schon die erste Staffel hat der Sender Sony AXN ausgestrahlt. Nun folgt der zweite Teil.

«24»- und «Arrested Deveolopment»-Produzent Brian Grazer ist neben Francie Calfo, Alex Tse, RZSA und Method Man an der Seriebeteiligt. Die erste Staffel lief bei Sony AXN bereits im vorherigen Jahr, Ende Februar startet die zweite Runde der Imagine Television Studios- und 20th Television-Produktion.«Wu-Tang: An American Saga» spielt in New York City während des Höhepunkts der Crack-Epidemie in den frühen 1990er Jahren. Er folgt der Gründung des Wu-Tang Clans, einer Vision von Bobby Diggs alias The RZA, und seinem Aufstieg inmitten der Gefahren und Exzesse, die mit der Epidemie einhergingen. Auf der Suche nach einem eigenen Ausweg wendet sich Diggs dem Rap zu, um sich einen Weg zum Ruhm zu bahnen, und stellt sich damit gegen seinen älteren Bruder Divine, der den Drogenhandel als Mittel für ein besseres Leben seiner Familie favorisierte.Die neue Staffel wird ab Montag, den 28. Februar um 21.10 Uhr ausgestrahlt. Es stehen insgesamt zehn Episoden zur Verfügung. Die erste Staffel, wie auch die neuen Episoden nach Ausstrahlung, können auch über die Prime Channels abgerufen werden. Außerdem geht die vierteilige Dokumentationab Februar On Air.