«Wer wird Millionär?» jubelt, während das neue Sat.1-Magazin untergeht

Quotennews

Das Finale der Sonderwoche bei Günther Jauchs Quizshow stand nur knapp vor der Marke von fünf Millionen Zuschauern und holte sich das beste Ergebnis seit mehr als einem Jahr.



Schon die ganze Woche lieferte RTL zur Primetime neue Ausgaben vonund das mit großem Erfolg. Das Publikum bestand am Montag und Mittwoch aus 4,07 Millionen und am Dienstag aus 3,43 Millionen Fernsehenden. Gestern stand nun das Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ an. Alle die zuvor 16.000 Euro erspielt hatten, hatten sich qualifiziert und hatten somit nun die Chance auf das dreifache der üblichen Gewinnnsumme.Tatsächlich war das Interesse an der Spezialausgabe mit 4,92 Millionen Fernsehenden enorm. Die Reichweite war zuletzt im Oktober 2020 größer gewesen und ließen den Staffelstart von «The Masked Dancer» weit hinter sich. RTL wurde mit einer herausragenden Quote von 19,5 Prozent belohnt. Die 1,12 Millionen Umworbenen freuten sich zudem über einen starken Marktanteil von 18,3 Prozent.Sat.1 machte am Donnerstagabend Platz für das neue Format. Claudia von Brauchitsch vermittelt in dem Magazin Wissen über praktische Alltagsthemen wie Ernährung, Geld, Beziehung und Sexualität. Das Interesse hielt sich jedoch sehr gering. Parallel zum Start mehrerer neuen Formate fanden lediglich 0,53 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , was sich in einer miesen Sehbeteiligung von 1,7 Prozent widerspiegelte. Selbst Kabel Eins schob sich an dem Sender vorbei. Die 0,27 Millionen Jüngeren verbuchten zudem einen schwachen Marktanteil von 3,7 Prozent.