Isabella räumt wieder auf

TV-News

Zum Auftakt von «Organize 'n Style» muss das Arbeitszimmer von Paula Lambert entmistet werden.

Der Sender für junge Frauen, sixx , startet die zweite Staffel seiner Sendung, in der Moderatorin Isabella Franke, ihres Zeichens Ordnungscoach, wildes Durcheinander vermeiden möchte und das Zuhause von verschiedenen Protagonisten aufräumen möchte. Die erste von 16 neuen Episoden läuft bereits am Samstag, den 8. Januar 2022, um 14.50 Uhr.Die Sendung, die 35 Minuten andauert, spielt sich bei Erotik-Expertin Paula Lambert ab. Franke muss in Lamberts Arbeitszimmer, das aus allen Nähten platzt, Ordnung bringen. Neben zahlreichen Erinnerungen sollen hier aber auch alte Schätze verborgen sein. Die Beiden versuchen den Ort zu entrümpeln und auf Vordermann zu bringen. Zwischen 15.25 und 15.50 Uhr wird bei Juliane und Sebastian das Kinderzimmer neu organisiert. Sohn Arthur ist großer Lego-Fan und die kleinen Klemmsteinklötze fliegen überall herum.Die erste Staffel von «Organize 'n Style - Isabella räumt auf!» lief zwischen Samstag, den 14. April und 29. Juni 2021, zwischen 18.15 und 19.15 Uhr. Die 14 ausgestrahlten Episoden waren meist kein Erfolg, weshalb eine Fortführung umso verwunderlicher ist. Die höchste Reichweite wurde am 15. Mai mit 0,18 Millionen Zuschauern erreicht. Meist wurde nur ein mauer Marktanteil erzielt. Übrigens: An Fronleichnam wiederholte sixx alte Episoden, die Ausbeute war allerdings mies.