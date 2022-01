«Germanys Next Topmodel» geht im Februar weiter

TV-News

Erneut ist Heidi Klum in der ProSieben-Unterhaltungsshow zu sehen. Dieses Mal startet die Redseven-Produktion in Griechenland.

Ab Donnerstag, den 3. Februar 2022, kehrt um 20.15 Uhr die beliebte ProSieben-Showzurück. Die 17. Staffel wird, wie die Runden zuvor, Ende Januar/Anfang Februar starten und vermutlich bis Mitte Mai andauern. Die Produktion ist dieses Mal nach Griechenland ausgewichen. Gleich mehrere deutsche Fernsehshows waren zuletzt dorthin verlegt worden.Ob die Tochter von Heidi Klum wieder an Bord ist, wurde nicht mitgeteilt. Das ehemalige Topmodel Klum wird aber erneut vor der Kamera stehen. Zum Auftakt hat man sich Kylie Minogue geschnappt, die Heidi Klum bei ihren Entscheidungen beraten soll. „Ich freue mich, meine Mädchen im wunderschönen Athen zu begrüßen. Obwohl: Mädchen trifft in diesem Jahr nicht ganz zu. Ich bin so happy, dass so viele ältere Frauen meinem Aufruf gefolgt sind. Einige davon habe ich eingepackt und mit nach Athen genommen“, sagt Heidi Klum und fügt an: „Ich dachte schon im letzten Jahr, dass wir einen total diversen Cast hatten, aber dieses Jahr toppt wirklich alles. Ich kann es nicht abwarten diese 33 unterschiedlichen Models näher kennenzulernen."Im vergangenen Mai gewann Alex Maria Peter, die sich mit 21 Jahren als Trans* outete und sich geschlechtsangleichende Operationen unterzog. Mit dem Thema Transsexualität punktete «Germany’s Next Topmodel», denn die im vergangenen Jahr gesendete Staffel holte mit 2,46 Millionen Zuschauern den Höchstwert seit dem Jahr 2017. Damals waren im Durchschnitt 2,64 Millionen Zuseher dabei. Einschließlich der kommenden Runde sind definitiv vier weitere Seasons der Redseven TV-Produktion gesichert.