Nikeata Thompson: 'Ich war nicht mehr Teil der Jury und dann wurde es abgesetzt'

Interview

Die Unternehmerin war zuletzt im Nickelodeon-Podcast «Kleine Fragen» zu Gast. Wir sprachen mit Ihr über dieses Projekt und andere Shows, die mit ihr gut funktionieren.

Ja, denn es gibt nichts spannenderes als Gespräche mit Kindern zu führen.Nicht wirklich, ich kann dazu nur sagen… Augen auf bei der Berufswahl 😀Ich mag die Arbeit mit Kindern, und anscheinend mögen die Kinder mich. Nickelodeon ist der Sender, der das früh erkannt hat und mit dem ich gerne zusammenarbeite. Also: ein „match made in heaven“.Meinem ehemaligen Klassenlehrer Herr Kruppert 😁Heimat ist für mich kein Ort, sondern tatsächlich ein Gefühl. Ein Gefühl von ankommen und wohlfühlen.Ich habe als Jugendliche davon geträumt und bin ein Mensch, der sich gerne seine Wünsche erfüllt. Deshalb habe ich mich trotz aller Widrigkeiten auf den Weg gemacht, vom Land in die Großstadt, um mehr Chancen und Akzeptanz zu finden.Tja, 2015 war ich ja nicht mehr Teil der Jury und dann wurde es abgesetzt… 😀Ich wurde gegangen 😀. Ich wäre gerne noch geblieben, jedoch lag diese Entscheidung damals nicht in meinen Händen. Nur wenige Monate später gab es dann ja aber «Got to Dance Kids» und auch da habe ich mich sehr gefreut ein Teil von gewesen zu sein.Ja, das macht es tatsächlich. Ich habe großen Respekt vor Heidi und dem gesamten Team die jedes Jahr einen großartigen Job leisten. Ich freue mich über jede Staffel, in der ich sowohl vor als auch hinter der Kamera mit meiner Agentur das Finale choreografieren darf.Es geht darum beide Seiten der Medaille zu zeigen. Auch Deutschland hat einen großen Anteil an der Kolonialgeschichte, also sollten wir das doch auch im deutschen Geschichtsunterricht gelehrt bekommen, oder? Und damit meine ich auch, dass man es offen anspricht, dass wir Deutsche nach Afrika und in andere Länder gegangen sind und dem Land ihre Güter und Menschen entwendet haben, ohne in einen fairen Austausch zu gehen.Ich hatte das Bedürfnis, die realen Erfahrungen aus meinem Leben mit Deutschland zu teilen. Und für Sichtbarkeit für die Problematiken von People of Color hierzulande zu sorgen. Um Menschen ein Gehör zu geben, die zu wenig gesehen oder gar belächelt werden. Oftmals glaubt man mir nicht, dass ich diese Dinge auch wirklich erlebt habe. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass Menschen nicht eindimensional zu betrachten sind. Wir tragen alle Geschichten in uns, die uns geprägt haben und uns zu dem machen, wer wir sind. Ich wollte Menschen in ähnlichen Situationen zeigen, wie ich meine Hürden des Lebens überwunden habe und dazu ermutigen (wie ich auch) ihren Träumen zu folgen: Auch wenn man nicht der gesellschaftlichen „Norm“ entspricht.Absolut! Kinder und Jugendliche sind wissbegierig und zugänglich. Mir fällt es leicht mit ihnen zu sprechen und ich sehe in jedem einzelnen das Potential ein guter Mensch zu werden.Ich hätte an und für sich kein Problem damit, ABER natürlich würde ich mir wünschen, dass eine POC-Frau als Synchronsprecherin bevorzugt wird. Denn sind wir mal ehrlich, die Jobverteilung ist eh schon ungerecht und wenn man die Chance hat, daran etwas zu verändern, dann sollte man das meiner Meinung nach auch tun. Um nur ein kleines Beispiel von vielen zu nennen: Wieso spielt Elizabeth Taylor „Cleopatra“? Gab es keine POC-Schauspielerin zu dieser Zeit, die diese geschichtsträchtige Person hätte authentischer verkörpern können?Ich leite seit 2011 eine der größten deutschen Tanzagenturen und bin sehr stolz darauf, dass wir uns von Jahr zu Jahr vergrößern. Darüber hinaus habe ich 2019 begonnen, mein eigenes nachhaltig produziertes Fashionlabel aufzubauen, das unter meinem 2. Vornamen NZINGA läuft.