Triodos Bank startet Filmfinanzierung

Vermischtes

Bereits seit Jahren ist das Unternehmen im Kreativsektor in Belgien, Spanien und den Niederlanden aktiv.

In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) startet die Triodos Bank in Deutschland mit der Finanzierung von Spielfilmen. Wie das Unternehmen mitteilte, liegt der Schwerpunkt auf die Zwischenfinanzierung von Filmfördergeldern und Auftragsproduktionen. Das Team wird von Björn Schümann geleitet, der jahrelang Kunden aus der Kunst- und Kulturszene beriet.Björn Schümann erläutert: "Das Thema Kunst und Kultur ist ein ganz wichtiger Bereich für die Triodos Bank, die international bereits seit langem Filmproduktionen finanziert. Es ist uns gerade in diesen Zeiten besonders wichtig Kulturschaffende zu unterstützen und vielfältige kulturelle Angebote zu ermöglichen. Es freut uns daher, während andere sich eher aus dem Markt zurückziehen, nun auch in Deutschland ein solches Angebot machen zu können. Insbesondere da wir durch die exklusive Zusammenarbeit mit dem Europäischen Investitionsfonds und deren Garantievereinbarung zusätzliche Gestaltungsspielräume erhalten."Im vergangenen Sommer hatten sowohl die Bank als auch der Europäische Investitionsfond eine Garantievereinbarung in Form einer Ausfallbürgschaft für den Kreativ- und Kultursektor unterzeichnet. Das Unternehmen ist bereits in den Niederlanden, Belgien und Spanien tätig. Zusammen mit Deutschland werden Kredite von bis zu 200 Millionen Euro ermöglicht.