SWR startet neue «Krause kommt»-Folgen

In knapp zwei Wochen setzt der SWR Rundfunk wieder auf den beliebten Moderator.

Vor einem halben Jahr war «Die Pierre M. Krause» Show plötzlich Geschichte. Dafür hat der öffentlich-rechtliche Moderator aber weitere heiße Eisen im Feuer. Neben «Krauses Kurzstrecke» arbeitet man derzeit an einer Talkshow namens «Gute Unterhaltung». Doch Neues gibt es erstmal vonDer Moderator besucht in den vier neuen Folgen unter anderem bei Film-Experte Oliver Kalkofe, mit dem er über schlechte Filme sinniert. Bei Nikeata Thompson bekommt er eine Set-Card, darf im Tipi übernachten und ein gutes Frühstück serviert. Mit Eka Fresh darf er das Landleben erkunden, denn der Kölner ist vor Kurzem umgezogen. Mit Influencer und Model Riccardo Simonetti geht es um Mode.Die neuen Episoden sind ab 19. Januar in der ARD Mediathek und auf dem SWR YouTube-Kanal zu finden. Der SWR-Star war unter anderem schon bei Tahnee, Bruce Darnell und Gerald Asamoah zu Gast. Vor knapp vier Jahren besuchte er Michael Wendler in Dinslaken, das Video hat inzwischen über zwei Millionen Aufrufe.