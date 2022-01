Nächster «111»-Abend bringt Sat.1 Erfolg

Quotennews

Die Clip-Show-Reihe «111» findet bei Sat.1 steten Zuspruch. Auch 2022 geht der «111»-Erfolg weiter.

Manchmal braucht es kein prominent besetztes Teilnehmerfeld oder Moderationsteam, manchmal braucht es keine unterhaltsam geplanten Spiele oder lustige Wortwechsel. Manchmal braucht es nur «111» Clips. So zumindest im Falle der Show-Reihebei Sat.1 . In der gestrigen Primetime schickte der Bällchensender erneut zwei Episoden am Stück in Richtung der Zuschauer und diese wollten die Show auch zahlreich sehen. Mit 0,95 Millionen Zuschauern holteein ordentliches Ergebnis zur bunten Kugel, dass sich in einem jedoch mäßigem Marktanteil von 3,3 Prozent widerspiegelte.Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen präsentierte sich mit 0,37 Millionen Zuschauern und daher mit einem Marktanteil von 5,5 Prozent. Ab 22:10 Uhr ging das Programm mitweiter und es verweilten 0,94 Millionen Zuschauer insgesamt. Zudem konnten 0,38 Millionen Umworbene gehalten werden, wodurch sich der entsprechende Marktanteil bei 8,0 Prozent manifestierte. Insgesamt reichte es mit der zweiten Folge des Abends zu besseren 5,0 Prozent am TV-Markt.Sicherlich holt Sat.1 damit nicht die absolut besten Quoten der privaten Mitstreiter am Mittwochabend, jedoch macht sich die Clip-Show beachtlich breit gegenüber der Konkurrenz. Und diese ist im gestrigen Fall keinesfalls unbekannt. Bei ProSieben folgten gute 1,14 Millionen Zuschauer dem Angebot von, Kabel Eins holte mit0,93 Millionen Zuschauer und bei RTLZWEI folgten insgesamt 0,86 Millionen Fernsehende einer neuen Folge. Also positioniert sich Sat.1 im oberen Feld dieser Mitstreiter und braucht sich in keinem Fall zu verstecken mit der Show.