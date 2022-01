«Die Wollnys» sind wieder da

Quotennews

Mit neuen Folgen aus der mittlerweile 15. Staffel begrüßen RTLZWEI-Zuschauer wieder «Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!» in der Primetime.

Die erste Episode der neuen Staffelsetzte gleich eine Duftmarke. Mit 0,86 Millionen Zuschauern im Gepäck und einem Marktanteil von 2,9 Prozent zeigt sich, dass es «Die Wollnys» nicht unbedingt einfach haben werden, in puncto Gesamtreichweite. Zudem sorgten die gemessenen 0,48 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen für einen jedoch guten Start, verbunden mit einem entsprechenden Marktanteil von 7,1 Prozent. Doch worum ging es in der Folge Die Wollnys in Sorge um Casey?Inhaltlich bot die Show um Estefania, Silivia und den restlichen Wollnys-Haufen eine emotionale Achterbahnfahrt. Nach langen Wochen im Krankenhaus durften die Zwillinge Emory und Casey endlich in das Wollny-Domizil, wenn die beiden Frühchen auch noch per Monitor überwacht werden mussten. Mit diesem ersten Schritt in Richtung Normalität stellte sich auch langsam bei den Eltern Sarafina und Peter ein Hauch von Entspannung ein. Doch nur kurz, denn Casey musste direkt zurück ins Krankenhaus. Diagnose: beidseitiger Leistenbruch und damit eine weitere Operation.Die Operation ging dann bereits in die zweite Folge des gestrigen Abends hinein, die vor besseren 0,91 Millionen Zuschauern über den Äther ging. Der Marktanteil steigerte sich auf gute 3,2 Prozent und auch die Zielgruppe wusste mit 0,48 Millionen Zuschauern und einem entsprechenden Marktanteil von 7,2 Prozent zu überzeugen. Bleiben diese Werte in den kommenden Wochen ähnlich, kann sich RTLZWEI über entspannte Mittwochs-Primetimes freuen.