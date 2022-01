«Die Kanzlei» ist reif für die Insel

TV-News

Das Erste strahlt ein Serien-Special des «Der Dicke»-Nachfolgers Ende Februar aus.

Die Fans vonmussten in den vergangenen Monaten sehr stark sein. Obwohl das Format mit Herbert Knaup und Sabine Postel wirklich fantastische Einschaltquoten vorweisen konnte, wurde die letzte Episode im November 2020 ausgestrahlt. In den vergangenen Monaten wurde zumindest ein Serien-Special angekündigt.Inverschlägt es Anwältin Isabel von Brede (Sabine Postel) und ihren Kompagnon Markus Gellert (Herbert Knaup) sowie ihre Assistentinnen Yasmin Meckel (Sophie Dal) und Gudrun Wohlers (Katrin Pollitt) auf eine Ostseeinsel. Dort soll Isa von Brede ihre verzweifelte Mutter Marion (Marie Anne Fliegel) abholen, die sich weigert, ein Hotel zu verlassen, das kurz vor der Schließung steht. Beim Versuch herauszufinden, was ihre Mutter auf der Insel hält, stößt Isa auf ein Geheimnis aus ihrer Kindheit – und versteht plötzlich vieles in ihrem Leben, das sie sich bisher nie erklären konnte.Der 90-mintütige Spielfilm ist für Freitag, den 25. Februar 2022, geplant. Die Episode schrieb Thorsten Näter, der bereits alle Episoden der Serie schrieb. Bettina Schoeller Bouju führte Regie, Nina Lenze ist die Produzentin. Letterbox Filmproduktion GmbH hat den Fernsehfilm produziert.