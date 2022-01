Westbrook geht an ehemalige Disney-Leute

Wirtschaft

Das Unternehmen von Will Smith wird einen Teil des Unternehmens abgeben.

Nach Informationen von US-Quellen sollen Will Smith und Jada Pinkett Smith rund zehn Prozent ihres Unternehmens Westbrooks Inc. an Investoren verkauft haben. Diese haben dafür etwa 60 Millionen US-Dollar gezahlt, sodass das Unternehmen nun mit 600 Millionen bewertet wird. Die Käufer sind die ehemaligen Disney-Führungskräfte Tom Staggs und Kevin Mayer.Das Unternehmen, das den beliebtenauf Facebook Watch produziert und das inspirierende Dramaunterstützt hat, befand sich zuvor in Verkaufsgesprächen, bis dieses Geschäft im Oktober scheiterte. Mayer und Staggs werden vom Private-Equity-Riesen Blackstone Group finanziert.Letztes Jahr sorgte das Unternehmen für Schlagzeilen, als es Reese Witherspoons Hello Sunshine für 900 Millionen Dollar kaufte und danach einen Drei-Milliarden-Dollar-Deal für Moonbug Entertainment abschloss, das Kinderfernsehunternehmen hinter «CoComelon» und «Blippi».