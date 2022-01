5,37 Millionen Zuschauern sehen Mönchengladbach-Sieg

Quotennews

Zum Rückrundenauftrag mussten die Bayern auf viele Spieler verzichten und unterlagen Mönchengladbach schließlich.



Zum Rückrundenauftakt traf der FC Bayern München am 18. Spieltag der 1. Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach. Zum Saisonauftakt gab es in dieser Paarung ein Unentschieden. Die Münchner waren durch den zum großen Teil coronabedingten Ausfall von 13 Profispielern erheblich geschwächt, so dass sogar Spieler aus der U17-Nationalmannschaft zurückgeholt wurden. Bayern unterlag somit am Ende der Partie mit 1:2. Sat.1 übertrug das Spiel live aus München und startete mit dem Vorbericht bereits um 20 Uhr.Zu dieser Uhrzeit lag das Interesse bereits bei 2,00 Millionen Fernsehenden, was sich in einem guten Marktanteil von 6,8 Prozent widerspiegelte. Die 0,64 Millionen Jüngeren sicherten sich hohe 10,0 Prozent. Mit dem Anpfiff wuchs die Reichweite auf 4,95 Millionen Menschen und auch die Quote erhöhte sich auf herausragende 16,2 Prozent. Bei den 1,53 Millionen Umworbenen wurde ein erfolgreicher Wert von 22,4 Prozent eingefahren.Zur zweiten Halbzeit saßen schließlich sogar 5,37 Millionen Fußballbegeisterte vor dem Bildschirm, was einer überragenden Sehbeteiligung von 18,4 Prozent entsprach. Die 1,71 Millionen Werberelevanten ergatterten ein überzeugendes Ergebnis von 23,9 Prozent.startete kurz vor Mitternacht und hielt noch 0,74 Millionen Interessenten auf dem Sender. Folglich fiel der Marktanteil auf mäßige 4,0 Prozent zurück. Bei den 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging der Abend mit passablen 6,6 Prozent zu Ende.