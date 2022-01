«Willkommen bei den Reimanns» heißt es ab jetzt bei Kabel Eins

Quotennews

Nach dem Wechsel der Senderheimat der Auswandererfamilie startete die erste neue Folge der Dokusoap gestern zur Primetime.



Nach jahrelanger Zusammenarbeit verabschiedete sich die Auswanderfamilie Reimann von RTLZWEI und hat in Kabel Eins nun eine neue Senderheimat gefunden. Gestern startete hier nun also die neue Dokusoap. Die Dokusoap begleitet auch weiterhin das Leben von Manu und Konny Reimann, die nach ihrem Umzug nach Hawaii noch einiges geplant haben.Die Auftaktfolge bewegte 1,11 Millionen Interessenten zum Einschalten. Der letzte Doppelpack an Primetime-Folgen bei RTLZWEI hatte Mitte November 0,83 sowie 0,92 Millionen Fernsehende überzeugt. Somit schaffte es das Format mit 3,5 Prozent Marktanteil genau auf den Senderschnitt. Noch etwas besser lief es in der Zielgruppe mit 0,43 Millionen Jüngeren. Hier stand eine gute Quote von 5,5 Prozent auf dem Papier.Wie bereits in der Vorwoche sendete VOX erneut ein, diesmal allerdings eine Wiederholung aus dem Juli des vergangenen Jahres. Von zuletzt 1,02 Millionen ging die Zuschauerzahl gestern auf 0,90 Millionen zurück. Dies entsprach einer mäßigen Quote von 3,4 Prozent. Auch in der Zielgruppe hatte das Format schon mehr Aufmerksamkeit erhalten. An diesem Abend musste sich der Sender bei den 0,37 Millionen Umworbenen mit akzeptablen 5,6 Prozent zufriedengeben.