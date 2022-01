Die Samstag-Film-Krone

Quotennews

Der Samstagabend stand bei gleich drei privaten Sendern im Filmmodus. Wer holte die meisten Zuschauer?

Um das Teilnehmerfeld zu definieren: Sat.1 schicktenins Rennen, für VOX starteteund RTLZWEI versuchte sich mit. Schlusslicht des Vergleichs ist VOX mit lediglich 0,85 Millionen Zuschauern bei «Das A-Team - Der Film». Die Verfilmung aus dem Jahr 2010 mit Liam Neeson, Bradley Cooper und Jessica Biel holte zudem 0,44 Millionen Umworbene nach Grünwald und besorgte dem Sender so einen Marktanteil von 6,3 Prozent. Folglich auf Platz zwei mit 0,96 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 3,3 Prozent landete der RTLZWEI-Streifen «Projekt: Peacemaker».Der Film aus dem Jahr 1997 mit Nicole Kidman und George Clooney holte in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen den schlechtesten Wert dieses Vergleichs, mit 0,31Millionen Umworbenen fiel hier der Marktanteil mit 4,4 Prozent recht dünn aus. Damit wäre an dieser Stelle auch Platz 1 geklärt, denn mit 1,49 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,0 Prozent positionierte sich «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer» klar auf dem ersten Platz der Gesamtreichweiten.Mit 0,55 Millionen Zuschauern der Altersgruppe 14 bis 49 Jahre sicherte sich der Bällchensender mit der Filmauswahl zudem einen Sieg in dieser Kategorie. Dieser Umstand ist jedoch auch wenig überraschend, immerhin zielt der Familienfilm auch direkt in diese Zielgruppe. Der Marktanteil lag hier bei dem Primetime-Film bei 7,9 Prozent.