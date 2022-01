Blockbuster-Battle

Chris Hemsworth gegen Justin Timberlake – für das Auge ist in diesem Battle sicherlich was dabei. Wer schnappt sich den Sieg? Oder kann am Ende doch der kleine Pi mit dem Sieg davon schwimmen?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Chris Hemsworth schwingt erneut den Hammer in Taika Waititis Marvel-Abenteuer: Thor wird in einer entlegenen Welt als Gefangener gehalten und muss zur Unterhaltung der Bevölkerung als Gladiator kämpfen. Dabei trifft er auf einen alten Bekannten. Zusammen müssen sie versuchen, Sakaar zu verlassen, um nach Asgard zurückzukehren und die machtgierige Hela, Thors Schwester, aufzuhalten. Diese will dort Ragnarok, die Zerstörung des Planeten, einleiten. Quotenmeter zog dieses Fazit zum Film : „«Thor – Tag der Entscheidung» ist der Klassenclown des Marvel Cinematic Universe, der sich nach einer hochdramatischen Trennung einer radikalen Typenänderung unterzogen hat, woraufhin er sein Umfeld zu einem Wochenendtrip mit sonderbarem Ziel einlädt: Auffällig, aufgekratzt, aufgedreht sowie hoch motiviert, sich neu zu erfinden und gefälligst Freude daran zu haben.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(RTL, 20:15 Uhr)Will lebt in einer Zukunft, in der die Währung nicht Geld, sondern Lebenszeit ist. Diese kann verdient, verschenkt, ausgegeben oder gestohlen werden. Durch das neue System werden die Reichen immer älter und die Armen sterben bereits früh. Nachdem Will einen lebensmüden 105-jährigen rettet, nimmt dieser sich das Leben und überträgt ihm seine restliche Lebenszeit. Doch das Geschenk führt dazu, dass er nun des Mordes verdächtigt wird.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Oscar-gekrönte Bestseller-Verfilmung von Ang Lee: Die Eltern des jungen Pi Patel wollen mit ihrem kompletten Zoo von Indien nach Amerika auswandern. Doch während der Überfahrt gerät das Schiff in einen Sturm und kentert. Pi schafft es in ein Rettungsboot, aber in Sicherheit ist er hier nicht: Auch ein gefährlicher bengalischer Tiger konnte sich retten und treibt nun mit dem Jungen auf hoher See. Die beiden bauen nach und nach eine ganz besondere Verbindung zueinander auf. Quotenmeter zog in seiner Kino-Kritik dieses Fazit : „«Life of Pi» ist einerseits eine moderne «Robinson Crusoe»-Variante, andererseits eine vielschichte Erzählung über wahre Freundschaft und den Glauben an eine höhere Macht. Letztere wird stellenweise und vor allem gen Ende etwas zu dick aufgetragen und mit dem moralischen Zeigefinger präsentiert.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 8IMDb User Rating: 8