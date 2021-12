Buchclub

Das neue Buch von Louise Glück ist da. Die amerikanische Schriftstellerin gewann 2020 den Nobelpreis in Literatur.

Das Buch „Winterrezepte aus dem Kollektiv“ ist eine Sammlung schöner Gedichte, die sowohl Fluch und Segen des Älterwerdens wunderbar umschreiben. Louise Glück kennt der Leser bereits von den dreizehn Gedichtbüchern sowie den zwei Essaybänden, die die Schriftstellerin veröffentlicht hat. Im Jahr 2020 wurde ihr der Nobelpreis für Literatur verliehen. Bislang sind nur wenige ihrer Bücher auf Deutsch erschienen. Louise Glücks neuestes Buch, „Winterrezepte aus dem Kollektiv“, ist wie seine beiden Vorgänger beim Verband Luchterhand erschienen. Das neue Buch voller Gedichte ist ein poetisches Band voller sprachlicher Eleganz.Insgesamt verfügt das Buch über 15 Gedichte, längere wie auch kürzere. Sowohl das Original als auch die Übersetzung von Uta Gosmann befinden sich jeweils auf der gegenüberliegenden Seite. Das Buch nimmt den Leser mit auf eine Reise in die Vergangenheit, eine Reise ins Unbekannte und lässt ihn tief in die Gedankenwelt der vielfach preisgekrönten amerikanischen Schriftstellerin eintauchen.Einige der im Buch vorhandenen Gedichte lesen sich wie ein Märchen, andere wie eine längst vergessene Geschichte oder eine wiederauferstandene Erinnerung. Dieses Buch ist prall gefüllt mit lyrischen Momenten. Sie liegen in jedem Gedicht, verstecken sich nicht, aber wollen und müssen trotzdem immer wieder neu entdeckt werden. Trotz der Einfachheit der Sprache vermeidet die Autorin das Offensichtliche, aber auch alles Extravagante und Verdrehte. Die Klarheit der Sprache zieht den Lesern sofort in ihren Bann.Die Übersetzerin Uta Gosman ist selbst Lyrikerin und hat zudem Abschlüsse in den Literaturwissenschaften sowie als Psychoanalytikerin. Sie versuchte es bei Winterrezepte aus dem Kollektiv stets sehr nahe am Original zu bleiben und alle Facetten des Buches mit ins Deutsche zu nehmen.Seinen Namen hat das Buch aus einem im Buch enthaltenen Gedicht: „Winterrezepte aus dem Kollektiv". Es enthält tatsächlich viele Rezepte für die eher tristeren und härteren Wintermonate, bevor der literarische schöne Frühling wieder Einzug erhält. Die Weisheiten, die leichte Schwermut sowie die sehr schön umschriebene Wehmut lassen die Gedichte leicht lesen und verstehen. Der Leser findet sich praktisch in jedem Abschnitt selbst wieder und kommt in Einklang mit der Dichterin.Man versteht schnell, worauf Louise Glück mit diesem Buch hinauswill. Die Dichterin nimmt uns als Freunde an die Hand und umarmt uns. Und genau das ist es: Die persönliche private Stimme nähert sich uns, trägt uns und umgibt uns mit diesem Buch. Europa befinden sich im Winter, doch man geht nicht unter im tiefen Frost. Mit dem lesen dieser Gedichte, wird einem warm und gemütlich. Und das ist gut und schön zugleich. Gerade jetzt, mitten in diesem Winter.