Einen Monat früher: Sat.1 startet «Das große Promibacken» im Januar

TV-News

Etwas früher als gewohnt bringt Sat.1 den Promi-Ableger seiner beliebten Backshow zurück. Am Sendeplatz ändert sich allerdings nichts.

Das neue Jahr beginnt bei Sat.1 ganz im Sinne des häufig vertretenen Neujahrs-Vorsatzes des Abnehmens. Am 2. Januar 2022 startet bekannt «The Biggest Loser» am Sonntagvorabend unter dem neuen Namen. Doch nur eine Woche später wirft Sat.1 die guten Absichten über Bord und gibt es der Völlerei hin – so lässt sich jedenfalls der Programmplan des Unterföhringer Senders interpretieren. Gemeint ist hierbei der Start der neuen-Staffel am 12. Januar 20:15 Uhr. Die Show mit Enie van de Meiklokjes kehr damit wesentlich früher zurück als in den vergangenen Jahren, als es erst Mitte Februar an den Backofen ging.In der sechsten Staffel des Promi-Ablegers sind diesmal Reality-Star Evelyn Burdecki, Comedian Faisal Kawusi, Schauspielerin Natalia Avelon, Ex-Boxweltmeister Sven Ottke, Moderatorin und Schauspielerin Jenny Elvers, Schauspieler Hardy Krüger jr., Choreograf und Fitness-Coach Detlef Soost und Influencerin Sarah Harrison dabei. Sie werden vom bekannten Jury-Duo Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bewertet. Zu gewinnen gibt es wie üblich den Golden Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck.In diesem Jahr zeigte sich «Das große Promibacken» sehr gut, im Schnitt waren mittwochs 2,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dabei, was einem Marktanteil von starken 7,3 Prozent entspach. Auch mit den im Schnitt 0,88 Millionen Werberelevanten fuhr Sat.1 eine grandiose Quote von 11,2 Prozent ein.