Michael Keaton wird wieder Batman

Kino-News

30 Jahre nach seinem «Batman»-Film wird Keaton wieder die Rolle annehmen.

Für den kommenden HBO-Max-Superheldenfilmwird Michael Keaton nach rund drei Jahrzehnten wieder das Batman-Kostüm anziehen. Es wird erwartet, dass der Schauspieler seine Rolle als Bruce Wayne alias Batman wieder aufnimmt, die Figur, die er in Tim Burtons Film von 1989 verkörperte. Er wird an der Seite von Leslie Grace auftreten, die die Hauptrolle spielt.Obwohl die Details der Handlung noch geheim gehalten wurden, dreht sich der Film um die Heldin, deren wahre Identität Barbara Gordon ist, die Tochter des Polizeipräsidenten von Gotham, Jim Gordon. Wie bereits angekündigt, kehrt J.K. Simmons in die Rolle des Jim Gordon zurück, nachdem er die Figur erstmals in Zack Snyders «Justice League» gespielt hatte. Brendan Fraser spielt den Bösewicht Firefly, einen Soziopathen mit einer Leidenschaft für Pyrotechnik.Für «Batgirl» gibt es noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, aber der Film soll 2022 auf HBO Max in die Kinos kommen. Im selben Jahr wird Keaton im kommenden Warner Bros. Abenteuer «The Flash» als Caped Crusader zu sehen sein. Der Film, in dem auch Ben Affleck als Batman und Ezra Miller als Titelheld mitspielen, soll am 4. November 2022 in die Kinos kommen.