Blockbuster-Battle

Drachen und Hobbits sind nicht nur in Mittelerde zu Hause, sondern auch in diesem Blockbuster-Battle zu finden. Dazu gesellt sich Melissa McCarthy als «Tammy» und fertig ist eine bunte Film-Mischung. Wer kann den Sieg holen?

(RTL, 20:15 Uhr)Hicks, sein Drache Ohnezahn und die anderen Drachenreiter versuchen weiterhin, in Gefangenschaft lebende Drachen zu befreien, und bringen sie nach Berk, wo es jedoch langsam ziemlich eng wird. Also sucht Hicks nach der geheimen Welt, einem legendären Zufluchtsort für Drachen, von dem sein Vater ihm berichtet hat. Unterdessen versucht der Drachenjäger Grimmel mithilfe einer Drachendame, Ohnezahn in eine Falle zu locken. Quotenmeter urteilte in seiner Kino-Kritik : „Und selbst wenn «Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt» nicht ganz so viel Herz hat wie der Auftakt der Reihe, so ist er deutlich besser strukturiert als der etwas fahrige Mittelpart und obendrein ebenso majestätisch wie geradlinig-schlicht.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(Sat.1, 20:15 Uhr)Peter Jacksons «Hobbit»-Trilogie verabschiedet sich mit einem epochalen Schlachtengemenge: Nach dem Tod des Drachens Smaug kehren die Zwerge unter ihrem Anführer Thorin in den Berg Erebor zurück, in dem sich ein ungeheurer Schatz verbirgt. Gefesselt von der Gier nach Macht, ist Thorin jedoch nicht bereit, die Reichtümer mit ehemaligen Verbündeten oder Mitstreitern zu teilen. Eine monströse Schlacht zwischen fünf Heeren entfacht. Nur Bilbo kann noch eine Wende herbeiführen. Quotenmeter findet : „Die letzten Filmminuten sind die perfekte Anregung, schnellstmöglich (wieder) staunend die «Herr der Ringe»-Reihe zu begutachten.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Roadtrip mit Melissa McCarthy und Susan Sarandon: Tammy gerät an den Rand eines Nervenzusammenbruchs, als sie ihr Auto zu Schrott fährt, ihren Job verliert und erfährt, dass ihr Mann eine Affäre hat. Kurzerhand beschließt sie, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen und macht sich auf den Weg zu ihrer Oma Pearl, um sich deren Wagen zu leihen. Doch die stellt Tammy das Auto nur unter zwei Bedingungen zur Verfügung: Pearl darf mitkommen und bestimmt, wohin die Reise geht. Quotenmeter ging mit dem Film hart ins Gericht : „Betrachtet man den Film jedoch als Gesamtpaket aus Darstellerleistungen, Story und Inszenierung ist «Tammy» zwar nicht der erwartete Super-GAU, aber eben auch ganz weit entfernt von einem guten Film.“Quotenmeter.de: 3Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDb User Rating: 5