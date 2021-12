Quotencheck

Die Superhelden-Serie wurde im November und Dezember 2021 beim TV-Sender ProSieben Maxx ausgestrahlt.

Bonanza Productions, Berlanti Productions, DC Entertainment und Warner Bros. Television stellten bislang über 104 Episoden der Superhelden-Serieher, die beim amerikanischen Network The CW beheimatet ist. Die Serie, die im DC-Universum spielt und ein Ableger der Serie «Arrow» ist, startete am 30. August 2016 bei ProSieben . Da die Reichweiten allerdings wenig überzeugend waren, gab der Fernsehsender die Serie an ProSieben Maxx ab.Am Montag, den 1. November, startete um 22.05 Uhr die sechste Staffel. Die Doppelfolge „Space Girl“ und „Fleischeslust“ lockte 0,09 und 0,08 Millionen an, bei den Umworbenen standen 0,04 und 0,03 Millionen auf dem Papier. Die Serie von Greg Berlanti sicherte sich jeweils einen Marktanteil von 0,8 Prozent. Sieben Tage später kamen die Folgen „Der Kampf um den Thron“ und „Chaos auf Kuba“ auf jeweils 0,11 Millionen Zuschauer, wovon 0,04 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile beliefen sich auf 0,8 und 1,3 Prozent.Mitte November wurden mit „Der Schöne und der Hexenmann“ sowie „Das reinste Irrenhaus“ nur noch 0,04 und 0,02 Millionen Zuschauer erzielt, die Marktanteile rutschten wieder auf 0,8 und 0,7 Prozent. Am 22. November wurden nur noch 0,5 und 0,6 Prozent bei den Umworbenen ermittelt. Der Tiefpunkt der Serie war der 29. November. Die zwei Abenteuer „Das Baby aus dem Weltall“ und „Die Quelle der ewigen Macht“ wollten 0,10 und 0,09 Millionen sehen. Beim Zielpublikum kam die Serie nicht an, nur 20.000 und 10.000 Menschen interessierten sich für den Stoff. Die Folgen waren katastrophale 0,3 und 0,2 Prozent Marktanteil.Am 6. Dezember ging es für «Legends of Tomorrow» wieder aufwärts. Bei den Umworbenen sicherte man sich 0,7 und 0,6 Prozent. Die Episoden „Die Bowlingbahn am Ende der Galaxis“ und „Das Spiel mit der Bestie“ sicherte sich jeweils 0,08 Millionen Zuschauer. Unter den 14- bis 49-Jährigen waren 0,04 und 0,02 Millionen vertreten. Die vorerst drei letzten Folgen erzielten bei den Werberelevanten 0,6, 0,07 und 1,1 Prozent.Die Free-TV-Premiere der sechsten «Legends of Tomorrow»-Staffel war für ProSieben Maxx kein Erfolg. Nur 0,10 Millionen Menschen interessierten sich für die Serie, die auf schwache 0,6 Prozent Marktanteil kam. Da 70 Prozent der Menschen über 50 Jahre alt waren, sendete ProSieben Maxx am Zielpublikum vorbei. Nur 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden gemessen, weshalb das Ergebnis von 0,7 Prozent völlig indiskutabel ist.