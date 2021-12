«Ich bin dein Mensch» kommt dem Oscar-Sieg näher

Kino-News

Die amerikanische Filmakademie gab am späten Dienstagabend die Shortlist bekannt.

Shortlist: Bester ausländischer Film

Der Spielfilmvon «Unorthodox»-Regisseurin Maria Schrader hat eine weitere Hürde im Oscar-Rennen genommen. Zunächst einmal musste der Preis vor einigen Wochen erst einmal den Regularien entsprechen, doch das war nur Formsache. Am Dienstagabend winkte die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences den Spielfilm durch.Die deutsche Produktion wurde mit 14 weiteren Filmen auf die sogenannte Shortlist gepackt und befindet sich nun im zweiten Nominierungsvorgang. Unter diesen Filmen wird die amerikanische Filmakademie nun die Nominierten auswählen, die dann am Dienstag, den 8. Februar 2022, bekannt gegeben werden.Auch im kommenden Jahr tanzt die Oscar-Verleihung aus der Reihe – und wird später als üblich ausgestrahlt. Doch dieses Mal ist – zumindest bis jetzt – nicht die Corona-Pandemie das Problem. Alle vier Jahre weicht die Verleihung auf einen späteren Zeitraum aus, weil die Olympischen Winterspiele ein zu starkes Gegenprogramm sind. Bislang plant man mit der Verleihung am 27. März 2022 im Dolby Theatre.Österreich,Belgien,Butan,Dänemark,Finnland,Deutschland,Island,Iran,Italien,Japan,Kosovo,Mexiko,Norwegen,Panama,Spanien,