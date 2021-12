Bestwert mit 19,4%: Joko und Klaas liefern wieder ab

Quotennews

Die Fernsehsendung, in der die Entertainer gegen ProSieben antreten, war dieses Mal „On Ice“.

Das Konzept vongleicht einer Schnapsidee: Die zwei Entertainer treten gegen alle verfügbaren Stars der roten Sendergruppe an. Bislang konnten sie sich 13 Siege holen, allerdings mussten sie auch 15 Mal den Dienst am Sender tun. Am Dienstag haben die beiden das Special „On Ice“ verloren, daher heißt es an Silvester um 20.15 Uhr «Dinner for One» natürlich mit Klaas Heufer-Umlauf und Joachim Winterscheidt.Dieses wollten sich 1,71 Millionen Fernsehzuschauer nicht entgehen lassen, das war die zweithöchste Reichweite aller Zeiten. Die Fernsehsendung der Florida TV verzeichnete 6,5 Prozent Marktanteil, dies ist ein neuer Rekord. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern wollten sich 1,30 Millionen Menschen die Sendung anschauen, die bis 23.40 Uhr andauerte. Auch das war die zweithöchste Reichweite aller Zeiten. Bei den jungen Leuten standen 19,4 Prozent auf der Uhr, sodass man einen neuen Bestwert holte.Im Anschluss wurdeaus der Vorwoche wiederholt. Die Sendung mit Sebastian Pufpaff erzielte noch einmal 0,55 Millionen Zuschauer und sicherte sich bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern einen Marktanteil von unfassbaren 14,1 Prozent. Zwischen 00.45 und 02.40 Uhr gingüber die Bühne, die in der Zielgruppe 7,3 Prozent verbuchte. 0,16 Millionen Menschen blieben hierfür wach.