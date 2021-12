Die größten Böller im TV-Programm

Quotenmeter.FM

Endspurt: Fabian Riedner und Julian Schlichting verraten ihre Tipps für das diesjährige Silvesterfest.

Gleich bei mehreren Fernsehsendern wird es am letzten Tag im Jahr musikalisch. Doch die Frage ist, für was sich Fabian Riedner und Julian Schlichting entscheiden. Der Kultursender 3sat setzt ab 18.00 Uhr unter anderem auf Konzerte von Kylie Minogue, Christiana Aguilera, Pink und The Rolling Stones. Aufgrund der Corona-Pandemie stammen die Aufzeichnungen aus der Konserve.VOX hingegen präsentiert den gesamten Tag «100 Songs, die die Welt bewegten» und kann eine ganz besondere Episode empfehlen. „Meilensteine der Popmusik“ wird um 16.10 Uhr ausgestrahlt und erzählt über die die Geschichten hinter verschiedenen Evergreens. Unterdessen wartet RTL mit sehr viel Blödsinn auf: «RTL Samstag Nacht» wird den gesamten Vormittag gesendet.Ist für Julian und Fabian die Neujahresansprache des Bundeskanzlers Pflicht? Oder schauen Sie im Ersten lieber «Dinner for One»? Doch bereits einige Stunden zuvor setzt die blaue Eins auf «Frühstück bei Tiffany». Große Auswahl und wie entscheiden sich die Quotenmeter-Leser?