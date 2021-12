Dschungelcamp-Start steht fest

TV-News

Statt in Australien sollen die zwölf Promis im Januar ihr Lager in Südafrika aufschlagen. Drei Teilnehmer stehen bereits fest.

Wenn alles nach Plan läuft und die Pandemie-Verhältnisse es zulassen, soll im Januar die 15. Staffel der RTL-Erfolgsshowüber die Bühne gehen. Nun hat RTL mit Freitag, den 21. Januar 2022, den Starttermin für das Original bestätigt. Sendebeginn wird zum Auftakt um 21:30 Uhr sein. Statt einer Ersatzshow mit Tiny House in Köln geht es nach Südafrika. Als gewohntes Moderatoren-Duo fungieren einmal mehr Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, auch Dr. Bob wird mit von der Partie sein. Bis Sonntag, 6. Februar, an dem «Das große Wiedersehen» geplant ist, sind insgesamt 17 Folgen geplant.Welche Promis ins Dschungelcamp einziehen werden, wird derweil natürlich noch geheim gehalten – drei Namen sind allerdings bereits seit der «Dschungelshow» Anfang des Jahres bekannt. Ersatzshow-Gewinner Filip Pavlović wird zusammen mit Lucas Cordalis und Harald Glööckler nach Südafrika reisen.Die Wahl der Produktionsfirma ITV Studios fiel übrigens deshalb auf Südafrika, da der australische Ableger der Show das Camp in Down Under belegt, da dort strikte Reisebeschränkungen herrschen. Die Australier produzieren ihre Show eigentlich in der Nähe des Kruger-Nationalparks, nun besetzt RTL das Lager.Im kommenden Jahr wird es nach der täglichen Live-Ausstrahlung auf wieder das Begleit-Formatgeben. Darin präsentieren Angela Finger-Erben und Olivia Jones gemeinsam täglich live die Dschungelshow aus Köln. Im Dschungeltalk sprechen die Moderatorinnen mit ihren Gästen über das Geschehen in Südafrika, begrüßen Dschungelexperten, ehemalige Kandidaten, Angehörige und prominente Fans. „Ich war nicht nur Teilnehmerin, sondern bin auch selbst der größte Dschungelcamp-Fan. «Die Stunde danach» ist so etwas wie die bunteste Aftershowparty Deutschlands. Ich freue mich sehr, jetzt auch als Moderatorin und Zirkusdompteurin an Bord zu sein und mit Angie unsere Dschungelstars zu bändigen. Das wird ein großer Spaß für die ganze Familie“, freut sich Jones auf ihre Aufgabe.