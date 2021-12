Sony Pictures und Zee wollen indischer TV-Gigant werden

International

Das künftige Unternehmen soll von Sony kontrolliert werden und am Standort von Zee bleiben.

Die Sony-Tochter Sony Pictures Networks India Private Limited und Zee Entertainment Enterprises Ltd. gaben am Mittwoch bekannt, dass sie die Vereinbarungen zur Fusion ihrer Fernsehsender, digitalen Angebote, Produktionsfirmen und Programmbibliotheken geregelt haben. Sony wird 51 Prozent des Unternehmens kontrollieren und der Firmensitz wird in Indien bei Zee bleiben.Punit Goenka von Zee wird das kombinierte Unternehmen als Geschäftsführer und CEO leiten. Die Motivation für die Fusion ergibt sich aus den massiven Veränderungen in der indischen Unterhaltungslandschaft und auch aus dem internen Druck innerhalb der beiden Unternehmen.In einer Erklärung sagten die Unternehmen, dass der Zusammenschluss zu folgenden Ergebnissen führen wird: "Angesichts ihrer relativen Stärken in den Bereichen Scripted, Factual und Sportprogrammierung, ihrer jeweiligen Vertriebspräsenz in ganz Indien und ihrer bekannten Unterhaltungsmarken sollte das fusionierte Unternehmen gut positioniert sein, um die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Premium-Inhalten über alle Unterhaltungs-Touchpoints und -Plattformen zu befriedigen."Sony Pictures Networks India ist dank seines 1995 gestarteten Fernsehsenders Sony Entertainment Television seit langem eine wichtige Figur in der indischen Fernsehlandschaft. Der Ableger des japanischen Unternehmens besteht aus 26 Fernsehkanälen und der Streamingplattform SonyLIV.