«MacBeth»: Keine drei Wochen nach Kinostart schon bei Apple

Die Adaption des Shakespeare-Stoffs von Joel Coen ist mit den mehrfachen Oscar-Gewinnern Denzel Washington und Frances McDormand besetzt.

Wenn am morgigen Sonntag, 26. Dezember,, die Adaption der über 400 Jahre alten Geschichte von William Shakespeare, in ausgewählten Kinos startet, müssen sich Kunden von Apple TV+ nicht lange gedulden, bis der von Joel Coen inszenierte Film zum Streamingdienst des iPhone-Konzerns kommt. Bereits ab dem 14. Januar 2022 wird die mit Denzel Washington als Lord Macbeth und Frances McDormand als Lady Macbeth besetzte Geschichte dort zu sehen sein. Washington erhielt kürzlich eine Nominierung für einen Golden Globe als ‚Bester Schauspieler in einem Kinofilm‘ ( Quotenmeter berichtete ).In weiteren Rollen standen unter anderem Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Harry Melling, Brendan Gleeson, Kathryn Hunter und Moses Ingram vor der Kamera. Robert Graf fungierte gemeinsam mit Coen und McDormand als Produzent. Coen verfasste auch das Drehbuch. A24 und IAC Films produzierten.Apple beschreibt Coens Schwarz-Weiß-Adaption als „mutig und düster“. Wie im Shakespeare-Original folgt «The Tragedy of Macbeth», wie der Film im Original heißt, den mörderischen Machenschaften des Paares um die Macht über Schottland und dem daraus resultierenden Abstieg in den Wahnsinn.