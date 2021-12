Malwanne  Gerichte aus Filmen und Serien nachkochen

YouTuber

Mit einer recht ungewöhnlichen Videoidee hat die YouTuberin zahlreiche Zuschauer auf ihren Kanal gelockt.

Wie wohl Toms Erdbeermarmeladebrot mit Honig schmeckt? Und der Krabbenburger aus «Spongebob», das Butterbier aus «Harry Potter» oder Ratatouille aus dem Film «Ratatouille»? Auf dem YouTube-Kanal Malwanne kocht und backt die YouTuberin die verschiedensten Gerichte nach, die in Serien und Filmen zu sehen sind. Auf dem Kanal lassen sich zudem noch zahlreiche andere Kochvideos oder Produkttests finden.Hinter dem Namen „Malwanne“ steckt die 28-jährige Vanessa Maria Gierszewski, die am 9. September 1993 zur Welt kam. Sie hat sowohl polnische als auch italienische Wurzeln. Mit drei älteren Geschwistern wuchs sie in Hamburg auf und lebt inzwischen in Berlin. Ihr Kanal entstand bereits 2012 und sie fing damals damit an Videos hochzuladen, weil das die meisten in ihrem Umfeld ebenfalls taten. Der recht ungewöhnliche Kanalname entstand übrigens während eines Schülerpraktikums, welches sie in der elften Klasse absolvieren musste. Gierszweski entschied sich für ein Kinderatelier und dort gehörte es zu ihrer Aufgabe, die Malwannen zu säubern. Aus dieser Hassliebe entstand schließlich der Name für den Kanal.Die ältesten Videos, die sich auf dem Kanal finden lassen, sind inzwischen sieben Jahre alt. Die Webvideoproduzentin startete mit einer Videoreihe namens „Malen mit Wanne“. Recht früh entstand zudem das Format „Wanne will’s wissen“, in dem sie verschiedene Sachen ausprobierte und damit viel Aufmerksamkeit erhielt. Es folgten verschiedene Parodien, Vlogs, Produkttest, Geschichten aus dem eigenen Leben oder Kooperationen mit anderen YouTubern. Seit einigen Jahren dürfen auch rund um die Weihnachtszeit die ausführlichen Adventskalendertests nicht fehlen. Dazu gehört zum Beispiel ein Adventskalender von «Shopping Queen», «Harry Potter», Sephora oder JustSpices, einer mit Luxus Deko, mit Sexspielzeugen oder mit verschiedenen Biersorten.Die beliebteste und bekannteste Videoreihe auf dem Kanal ist und bliebt allerdings „Wie schmeckt…?“. In Serien, Filmen und Comics tauchen viele leckere Speisen und Getränke auf, die man auch oft gerne selbst probieren würde. Die YouTuberin hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau dies zu tun und die Gerichte so authentisch wie möglich nachzukochen oder -backen. Mit mehr als 5,2 Millionen Aufrufen ist das Video über Toms Erdbeermarmeladebrot mit Honig das gefragteste auf dem Kanal. Aber auch an die Ramen aus «Naruto», das Käsebrot aus «Heidi», die Bacon Beer Cupcakes aus «2BrokeGirls» oder die Pralinen aus «Forrest Gump» wagte sich die Influencerin schon heran. So erschien auch das Kochbuch „Wie schmeckt’s?“ im Handel, um den Zuschauern das Nachkochen derartiger Film- und Serienköstlichkeiten zu ermöglichen.Gierszweski verfügt zudem bereits über erste TV-Erfahrung, beispielsweise als sie 2017 einen Gastauftritt in der Comedy-Show «Knallerkerle» hatte. 2016 bekam sie zudem bei Nicknight ihre eigene Sendung mit dem Titel «Vantastatisch», in der sie Trends von Millenials aufgriff und passende Gadgets, Hacks und DIYs vorstellte. Inzwischen haben über 880.000 Menschen ihren YouTube-Kanal abonniert und freuen sich auf weitere unterhaltsame Videos.