«Law & Order: Organized Crime» kehrt im Februar zu 13th Street zurück

TV-News

Christopher Meloni ist erneut als Elliot Stabler in der Dick-Wolf-Produktion zu sehen.

Anfang September startete in Deutschland bei beim Sender 13th Street der «Law & Order: SVU»-Ableger. Wenige Wochen später startete das US-Network die zweite Staffel der Dick-Wolf-Serie. Nun hat 13th Street einen Starttermin für die zehn neuen Ausgaben gefunden. Ab dem 23. Februar 2022, also etwa anderthalb Monate nach dem Finale beim Pfauensender, werden die neuen Episoden mit Christopher Meloni als Elliot Stabler immer mittwochs ab 20:13 Uhr ausgestrahlt. Der Crime-Sender strahlt jede Woche eine Doppelfolge aus.Neben Meloni kehren darin auch Dylan McDermott als Richard Wheatley, Tamara Taylor als Angela Wheatley, Danielle Moné Truitt als Ayanna Bell und Ainsley Seiger als Jet Slootmaekers in ihren Rollen zurück. Als Gaststars sind in Staffel zwei unter anderem Vinnie Jones («Snatch – Schweine und Diamanten»), Lolita Davidovich («Law & Order True Crime»), Guillermo Díaz («Weeds») und Oscar-Preisträgerin Ellen Burstyn («Der Exorzist») als Stablers Mutter zu sehen. Darüber hinaus taucht Golden-Globe-Gewinnerin Mariska Hargitay in Folge fünf erneut als Stablers Ex-Partnerin Olivia Benson («Law & Order: Special Victims Unit») auf.In den neuen Folgen schleust sich Elliot Stabler als Ex-Knacki Eddie Wagner in das Netzwerk der albanischen Mafia ein, um deren kriminelle Machenschaften in New York City aufzudecken. Dabei wird seine Loyalität ein ums andere Mal auf eine harte Probe gestellt. Hinter den Kulissen muss Sgt. Bell widerwillig mit einem rivalisierenden Kollegen zusammenarbeiten. Unterdessen erholt sich Angela Wheatley von einem Giftanschlag, während ihr verurteilter Ex-Mann eine letzte Hürde nehmen muss, um aus dem Gefängnis zu kommen.