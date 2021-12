Die Entdeckung des Fernsehprogramms

Quotenmeter.FM

In der neuen Ausgabe von Quotenmeter.FM blicken Fabian Riedner und Julian Schlichting auf das festliche Programm der Sender.

Die Komödie «Kevin – Allein zu Haus» wird auch dieses Jahr an Heiligabend beim Fernsehsender Sat.1 ausgestrahlt. Die Komödie mit Macaulay Culkin, die von John Hughes verfasst und von Chris Columbus gedreht wurde, ist ein Klassiker, der nicht wegzudenken ist. Obwohl man oftmals im Anschluss Thriller sendete, wiederholt man nun «Das Wunder von Manhatten».Die Sender RTLZWEI und Kabel Eins setzten auf Action: Aus Grünwald kommen die «Rambo»-Filme, in Unterföhring hat man sich auf Filme von Bud Spencer und Terence Hill geeinigt. Bei RTL gibt es aktuelle Blockbuster und ProSieben startet seine Primetime bereits um 16.40 Uhr mit dem zweiten «Der Herr der Ringe»-Teil.Neu um 16.25 Uhr ist «Zwerg Nase» im ZDF Das Erste setzt zu dieser Uhrzeit lieber auf Klassiker. Der Weihnachtsfilm von «Um Himmels Willen» findet ins Programm. Schauen Fabian Riedner und Julian Schlichting in diesem Jahr «Weihnachten bei den Hoppenstedts» und «Familie Heinz Becker»? Das verraten Sie im Podcast!