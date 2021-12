Frische Liebe bei «Berlin  Tag & Nacht»

Soap-Check

Bei «Unter Uns» hält Benedikt sein Versprechen und schreibt sein Geständnis.

Merle kann Amelie nicht überzeugen, in der Partei zu bleiben. Jetzt geht es um Schadensbegrenzung. Zumal Amelie nicht gänzlich aus der Politik aus-scheiden will. Sie verkündet ihre parteiunabhängige Kandidatur zur Ober-bürgermeisterwahl! Katrin ist überglücklich, Franzi endlich wiederzusehen. Franzi hingegen fällt die erste Begegnung mit ihrer Mutter sehr schwer. Ganz anders verhält sie sich hingegen bei Florian und vor allem Anke – hier ist ihre heile Welt. Katrin ahnt nichts davon und ist getroffen, als Franzi ver-kündet, bei Florian und Anke zu schlafen. Sara nervt Simons Eifersucht. Aber dass er so weit gehen würde, Leo für das Hotel abzuwerben, nur damit er nicht mehr mit Sara arbeitet, hätte Sara ihm nicht zugetraut. Sie ist fest entschlossen, Leo in der Klinik zu halten! Lilly, Sam und Joe tanzen Tina und Ben auf der Nase herum - erst schafft Lilly es, Tina weiß zu machen, dass sie Slime für die Schule herstellen müssen, dann machen die Kinder es einfach allein und das geht gründlich schief ...Michael ärgert es sehr, dass Constanze ihn für alt hält. Um sich zu bewei-sen, dass er noch immer mit der Jugend mithalten kann, klinkt er sich in ein Mountainbikerennen zwischen Max und Paul ein. Doch aus Übermut über-schätzt Michael dabei seine Fähigkeiten. Josie ist überglücklich, als sie von André ihren Ausbildungsplatz in der Küche zurückbekommt. Auch Erik freut sich mit seiner Tochter und überlegt sich mit Lias Hilfe eine kleine Überra-schung für sie. Um Werner und Robert für seinen Plan zu gewinnen, den „Fürstenhof“ zum Aushängeschild seiner neuen Hotelkette zu machen, bie-tet Christoph den beiden an, sie finanziell zu beteiligen. Zunächst sind sie durchaus beeindruckt. Selina und Cornelius verbringen ihren letzten Abend am „Fürstenhof“ gemeinsam mit Paul und Constanze. Cornelius ist sehr an-getan von Paul, jedoch fürchtet er, dass Constanze mehr an Paul liegt als umgekehrt. Kurz vor seiner Abreise söhnt er sich noch mit Erik aus und macht sich dann gemeinsam mit Selina auf den Weg nach England. Alfons will Hildegard anlässlich ihrer Rückkehr aus Berlin mit Kartoffelsalat überra-schen, da sie den so gerne isst. Doch als Gerry ihr bei einem Video-Chat eine spektakuläre Überraschung von Alfons ankündigt, wird diesem klar, dass es allein mit Kartoffelsalat nicht getan ist.Joschi macht bei der Aufräumaktion nach dem Orkan einen explosiven Fund. Folgt darauf auch eine zündende Idee? Hubert verteidigt Uschi, als Martin sie wegen ihrer Untreue angeht. Trägt Martin selbst eine Teilschuld an der Misere? Tina springt für Bamberger in der Apotheke ein und macht sich gleich nützlich. Täuscht sie sich oder wird sie dabei beobachtet?Benedikt hält sein Versprechen gegenüber Ringo und verfasst sein Geständnis. Als dieses Ute in die Hände gerät, erkennt sie entsetzt, dass Benedikt sie seit Monaten anlügt. Leni steht überraschend wieder vor der Tür. Nun befürchtet Nika, dass sie ihre Beziehung zu Paco torpediert. Doch die wirkliche Bedrohung lauert woanders. Eva kostet es aus, Britta mit ihrem Wissen über die Fake-Schwangerschaft zu erpressen. Doch dann revoltiert Britta.Ein Gutachten bringt Tacla in Verruf. Maximilian verdächtigt Caroline und will gegen sie vorgehen. Da unterbreitet sie ihm ein verlockendes Angebot. Chiara ist sehr skeptisch, als ihr Jana vorgestellt wird, doch sie gibt ihr eine Chance.Das neue Jahr bringt für Toni und Erik große Herausforderungen. Während Erik seine Abschlussprüfung meistert, werden Tonis Hoffnungen, bei der Arbeit endlich wieder zu alter Höchstform auflaufen zu dürfen, zerschlagen. Für Nazan und Kian steht ein Date an. Während Nazans Gefühle schwanken, muss Kian unerwartet zu einem Geschäftstermin aufbrechen. Seine Nachricht, das Date verschieben zu müssen, erreicht Nazan nicht rechtzeitig.Für Lisa ist kurz vor Weihnachten eine Welt zusammengebrochen. Sie hat erfahren, dass ihr in ihrem ganzen bisherigen Leben etwas vorgespielt wurde: Meike ist in Wahrheit gar nicht ihre Cousine, sondern ihre leibliche Mutter. Auf einer spontanen Reise nach Prag wollte Lisa über die Feiertage eigentlich auf andere Gedanken kommen. Doch viel gebracht hat die Auszeit in der tschechischen Metropole nicht. Als sie wieder nach Köln zurückkehrt, wird Lisa schmerzlich bewusst, dass sie alles verloren hat.Paula fühlt sich nach ihrer Barcelona-Reise mit Joe wie frisch verliebt. Nun hofft sie auf einen Neustart ihrer Ehe. Als jedoch unerwartet Rick vor der Tür steht und neben seinem Beziehungs-Aus mit Jan auch seine dauerhafte Rückkehr nach Berlin verkündet, dauert es nicht lange, bis Paula vor ihrem besten Freund Farbe bekennen muss. Rick ist schockiert, dass Paula tatsächlich fremdgegangen ist, verurteilt sie aber nicht. Als er jedoch durch einen Zufall erfährt, mit wem Paula ihren Mann betrogen hat, appelliert er an sie, ihre Gefühle für Joe und ihre Ehe endlich einmal ernsthaft zu hinterfragen.