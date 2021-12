FOX cancelt Time-Square-Show

US-Fernsehen

Aufgrund der Omikron-Variante fällt die Show kurzfristig aus.

Der Fernsehsender FOX hat sich am Dienstag dazu entschlossen, die Sendungnicht auszustrahlen. Die Silvester-Show soll aufgrund der Omikron-Variante nicht in New York stattfinden. „Wir sind zwar von den Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen für «Fox's New Year's Eve Toast & Roast 2022» überzeugt, aber die Geschwindigkeit, mit der sich die Omikron-Fälle in letzter Zeit ausbreiten, hat es unmöglich gemacht, ein Live-Special am Times Square zu produzieren, das unseren Standards entspricht", so Fox Entertainment in einer Erklärung."Wir werden mit «Fox's New Year's Eve Toast & Roast 2022» in New York nicht weitermachen. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Darsteller und Crews war schon immer von größter Bedeutung und wird es auch in Zukunft sein. Ein Ersatzprogramm für Silvester auf Fox wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben."Mit der Absage ist FOX der erste Sender, der eine größere Verschiebung seines geplanten Silvesterprogramms ankündigt. NBC wird am 31. Dezember ein Special aus Miami ausstrahlen, das von Miley Cyrus und Pete Davidson moderiert wird. ABC setzt sein jährliches Event «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve» mit Übertragungen vom Times Square in New York, New Orleans, L.A. und Puerto Rico fort.