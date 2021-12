«Tierretter mit Herz»: Doku-Reihe wechselt von RTL zu VOX

TV-News

Die Doku-Reihe «Tierretter mit Herz» wechselt von RTL in Richtung VOX. Das Format lief Anfang 2021 noch am RTL-Nachmittag und enttäuschte.

Eine Tier-Show, die bei RTL im Nachmittagsprogramm gefloppt ist und noch in der Schublade liegt - die bringen wir zu VOX . So wohl der grundlegende Gedankengang bei der Sendeplanung der Show. Zwischen dem 22. Februar und dem 25. März quälte sich RTL durch 22 Folgen, jeweils unter der Woche ausgestrahlt ab 15:00 Uhr. Insgesamt lief es am 01. März am besten, als 0,58 Millionen Zuschauer einschalteten und so für einen schwachen Marktanteil von 5,4 Prozent sorgten. Wiederum das beste Zielgruppen-Ergebnis spielte sich am 15. März ab, als 0,24 Millionen Zuschauer für stattliche 10,3 Prozent Marktanteil sorgten. Es wird also deutlich, dass die Show bei RTL kaum weiter entfernt von einem Erfolg hätte sein können.Ein Jahr später landet das Format nun also bei VOX. Es soll ab dem 22. Januar losgehen und anders als bei RTL, wird nun auf den Samstag gesetzt. Hier strahlt der Sender mit der roten Kugel jeweils eine Folge ab 17:00 Uhr aus und geht damit durchaus ein Risiko ein. Aktuell läuft auf diesem Sendeplatz, das in bisher drei von vier Ausstrahlungen über eine Million Zuschauer an Land zog. Ab 18:00, also im Anschluss, läuft mitein Programm, dass sich in letzter Zeit ebenfalls um die 1-Million-Marke in Sachen Reichweite bewegt.Funktionieren könnte das schon, immerhin ist der Vorabend an Samstagen bei VOX für Tier-Shows bekannt. Eine abgelegte RTL-Show in Wiederholungen einzubauen, wird jedoch keinesfalls einfach werden. Schadet die Ausstrahlung am Ende den Reichweiten von «hundkatzemaus» oder folgenden Formaten, hat sich RTL selbst in den Schwanz gebissen.