Netflix: Ted Sarandos wird mehr als 35 Millionen Euro verdienen

Wirtschaft

Reed Hasting wird ein Gehalt von rund 38 Millionen Euro bekommen.

Die Netflix-Chefetage gönnt sich weiter üppige Gehälter. Der Netflix-Geschäftsführer Reed Hastings wird im kommenden Jahr ein Gehalt von 43,2 Millionen US-Dollar (etwa 38,35 Mio. Euro) bekommen. Sein Co-Geschäftsführer und Content-Chef Ted Sarandos gönnt sich ein sattes Gehalt von 39,3 Millionen US-Dollar (etwa 34,89 Mio. Euro).Hastings Gehalt bleibt mit 650.000 US-Dollar überschaubar, aber er darf noch auf Optionen von 34 Millionen hoffen. Sarandos erhält 20 Millionen US-Dollar plus 20 Millionen US-Dollar in Aktien.Netflix vergütet seine Mitarbeiter mit zwei Komponenten: Grundgehalt und Aktienoptionen. "Wir verwenden keine leistungsabhängigen Boni, da wir der Meinung sind, dass sie eher Anreize für ein bestimmtes, typischerweise kurzfristig ausgerichtetes Verhalten schaffen, als die langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre zu fördern", so das Unternehmen in seinem Proxy Statement für 2021.