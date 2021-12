«Dinner for One»: Hier gibt es die Silvestertradition zu sehen

Hintergrund

Quotenmeter präsentiert die Sendetermine von «Dinner for One» im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Neben zig Original-Ausstrahlungen gibt es auch in diesem Jahr wieder Versionen in Mundart.

„The same procedure as every year“ – heißt es bekanntlich in dem alljährlichen Sketch von Freddie Frinton und May Warden, der eine kulturelle Institution am Silvesterfest in Deutschland geworden ist. Seit 1972 wird der 18-minütige Sketchhierzulande ausgestrahlt. Während das Comedy-Programm in Großbritannien weitestgehend unbekannt ist, hat man in Deutschland mittlerweile verschiedene Variationen produziert, denn neben dem englischen Original gibt es auch Versionen in manchen Mundarten.Fast 20 Mal strahlen die Rundfunkanstalten der ARD «Dinner for One» entweder im Original oder in einer Abwandlung aus. Den Anfang macht dabei der Norddeutsche Rundfunk, der um 11:50 Uhr «Dinner for One up Platt» zeigt. Dies wurde in einer Aufführung der Fritz-Reuter-Bühne Schwerin aufgezeichnet, Marga Heiden und Eberhard Bremer übernehmen als Fröllein Sophie und Franz die Rollen von Miss Sophie und Butler James.Der WDR zeigt um 17:10 Uhr mit «Dinner op Kölsch» eine Kölsch-Version, in der Ralf Schmitz (als Butler Ralph) und Annette Frier (als Frau Annette) die Protagonisten dieses ganz speziellen Dinners sind. Die Handlung des legendären Originals wurde in das Jahr 2064 verlegt. Der 1. FC Köln ist inzwischen wieder Deutscher Meister geworden, der Kölner Dom ist vollendet, nur der Bau der U-Bahn kommt weiterhin nicht voran. Die imaginären Gäste, die von Frau Annette zum 90. Geburtstag eingeladen wurden, sind natürlich berühmte Rheinländer, die weit über die Grenzen von Köln hinaus bekannt sind. In der kölschen Fassung wird Butler Ralph in die Rollen von Dirk Bach, Alfred Biolek, Reiner Calmund und Hans Süper schlüpfen. Bereits im Vorfeld läuft um 16:40 Uhr «Dinner vor Wan(ne)», in dem Christian Stratmann, kreativer Kopf des Mondpalastes von Wanne-Eickel, den Schauplatz mitten ins Ruhrgebiet verlegt – ein gemütliches, mit Gelsenkirchener Barock möbliertes Wohnzimmer.Auch der Hessische Rundfunk hat zwei Dialekt-Versionen zu bieten: Um 16:45 Uhr gibt es das «Dinner for One auf Nordhessisch», produziert im Studio Kassel. Erstmals wurde diese Version zu Silvester 2010/2011 ausgestrahlt. Um 18:40 Uhr folgt dann «Dinner for One auf Hessisch» aus dem Volkstheater Frankfurt. Darin sind Margit Sponheimer als Fräulein Sophie und Walter Flamme in der Rolle des Dieners Johann, den Part des Sprechers übernimmt Frank Lehmann.Neben den regionalen «Dinner for One»-Versionen wird es auch das Original am 31. Dezember häufig gesendet. Wer das alte Jahr mit dem Sketch beschließen möchte, sollte den NDR einschalten, dort wird er um 23:35 Uhr gesendet und ist damit pünktlich um kurz vor Mitternacht zu Ende. Der Bayerische Rundfunk startet mit Miss Sophie und Butler James dagegen ins neue Jahr. Fünf Minuten nach dem Jahreswechsel gehen das ungleiche Paar hier on air.11:50 Uhr, NDR «Dinner for One up Platt»15:40 Uhr, NDR16:40 Uhr, WDR: «Dinner vor Wan(ne)»16:45 Uhr, Das Erste16:45 Uhr, hr: «Dinner for One auf Nordhessisch»17:10 Uhr, WDR: «Dinner op Kölsch»17:35 Uhr, WDR17:40 Uhr, NDR18:40 Uhr, hr: «Dinner for One auf Hessisch»18:45 Uhr, BR19:00 Uhr, MDR19:00 Uhr, rbb19:10 Uhr, hr19:25 Uhr, SWR und SR19:40 Uhr, NDR23:35 Uhr, NDR00:05 Uhr, BR03:45 Uhr, rbb05:10 Uhr, Das Erste