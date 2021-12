3 Quotengeheimnisse

Kurz vor Weihnachten fällt das deutsche Fernsehprogramm wieder mit Veränderungen auf.

Bereits neun Jahre hat der Spielfilm von Timur Beckmambetow auf dem Buckel, der von Seth Grahame-Smith verfasst wurde. Dieses Mal schlüpfte Benjamin Walker in die Rolle des US-Präsidenten. Sat.1 wiederholte den Spielfilm in der Nacht auf Dienstag und erreichte ab 00.35 Uhr 0,22 Millionen Zuschauer. Mit 80.000 Zusehern sorgte man für akzeptable 6,6 Prozent Marktanteil.So kurz vor Weihnachten muss noch mal ein weiterer Klassiker durch das Programm gepeitscht werden. Sonntagmitternacht schalteten 0,62 Millionen Zuschauer die Komödie mit Meg Ryan und Billy Crystal an, der von Rob Reiner inszeniert wurde. Der Spielfilm aus der Feder von Nora Ephron verbuchte 0,62 Millionen Zuschauer und fuhr 5,7 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum wurden 0,18 Millionen gemessen.Der Fernsehsender Sat.1 hat eine neue, kurze Eigenproduktion im Programm. Diese erreichte am Montag um 15.00 Uhr fantastische Werte. 0,90 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil lag bei 8,9 Prozent. Mit 0,20 Millionen jungen Zuschauern kam die Mini-Produktion auf fabelhafte 11,2 Prozent. Täglich wird die kurze Ausgabe übrigens um 11.30 und um 19.52 Uhr ebenfalls gezeigt.