Nuhrs Jahresrückblick profitiert von der Sachsenklinik

Quotennews

«Die Heiland – Wir sind Anwalt» und «In aller Freundschaft» räumten am Dienstagabend wieder ab.

Jahresrückblicke im Ersten 2007: 3,31 Mio.

2008: 3,48 Mio.

2010: 1,45 Mio.

2011: 2,26 Mio.

2012: 2,33 Mio.

2013: 2,19 Mio.

2014: 2,22 Mio.

2015: 2,54 Mio.

2016: 3,80 Mio.

2017: 3,70 Mio.

2018: 2,72 Mio.

2019: 2,40 Mio.

2020: 2,27 Mio. 2007 - 2008 «Scheibenwischer», 2010 «Satire Gipfel», seit 2011 «Nuhr».

Der Jahresrückblick von «Scheibenwischer», «Satire Gipfel» und «Nuhr» gehören zum Ersten. Bereits seit dem Jahr 2011 übernahm Dieter Nuhr die Aufgabe und kann für gewöhnlich gute Werte vorweisen. Das Erste probierte jetzt einen neuen Sendeplatz aus, der nicht mehr am Donnerstagabend war. Im vergangenen Jahr waren noch 2,27 Millionen Zuschauer dabei. Am Dienstag um 22.00 Uhr verbuchte3,46 Millionen Zuschauer und verzeichnete 14,6 Prozent. Beim jungen Publikum standen 0,44 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf 7,4.Um 23.30 Uhr strahlte Das Ersteaus. Der Film holte vor knapp zwei Jahren, ebenfalls im Ersten, nur 0,57 Millionen Zuschauer. Die Wiederholung der Paramount-Pictures-Produktion erreichte 0,57 Millionen Zuschauer und generierte 6,4 Prozent. Der Spielfilm von Adam McKay sicherte sich 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige und ergatterte einen Marktanteil von 5,3 Prozent.Bereits um 20.30 Uhr wollten 4,75 Millionen Zuschauer die Seriesehen. Die Produktion mit Christina Athenstädt sicherte sich einen Marktanteil von 15,4 Prozent. Die Folge „Tod im Schiff“ brachte einen Marktanteil bei den jungen Menschen von 7,2 Prozent. Die Folge, die Oliver Dommenget umsetzte, brachte 0,56 Millionen junge Menschen zum Ersten. Die 956. Ausgabe vonlockte 4,48 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil belief sich auf 15,1 Prozent. Mit 0,55 Millionen jungen Leuten sicherte sich die Weihnachtsfolge 7,1 Prozent.