«Harry Potter»-Specials läuten das Sky-Jahr ein

TV-News

Pünktlich zum neuen Jahr strahlt Sky die beiden Specials «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» und «Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses» aus.

Zeitgleich zum US-Start bei HBO Max wird Sky hierzulande die beiden Jubiläums-Specialsundam 1. Januar 2022 ausstrahlen. Auch beim Streamingdienst Sky Ticket sind die beiden Sendungen zum Jahreswechsel verfügbar. Dort wird es gleichzeitig auch alle acht «Harry Potter»-Filme zu sehen geben.In dem Retrospektive-Special «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» schwelgen die Hauptdarsteller der Filme Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint sowie weitere Darsteller und Filmemacher aus allen acht «Harry Potter»-Filmen in Erinnerung und kommen zum ersten Mal zusammen, um das Jubiläum von «Harry Potter und der Stein der Weisen» zu feiern, der im November 2001 in die Kinos kam. Sky hat nun auch einen ersten Trailer zum Event veröffentlicht. «Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses» ist ein vierteiliges Special, das von Helen Mirren moderiert wird. Die Fans der Wizarding World werden ihr Wissen über Harry Potter auf die Probe stellen, um die ultimative Ehre zu erlangen, zum Champion des House Cups ernannt zu werden.«Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» wird von Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Warner Horizon in der ikonischen Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter produziert. Das Special wird von Casey Patterson von Casey Patterson Entertainment und Pulse Films produziert.