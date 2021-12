«Nord Nord Mord»: Sievers' Weihnachtsfolge sehen über acht Millionen

Quotennews

Auch bei den Jüngeren war „Sievers und die Stille Nacht“ sehr erfolgreich.

gehörte in diesem Jahr zu den erfolgreichsten Filmreihen im deutschen Fernsehen. Im Schnitt verfolgten die drei neuen Filme mit Peter Heinrich Brix mehr als neun Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Im März verzeichnete „Sievers und der schönste Tag“ sogar 9,91 Millionen Krimi-Fans und durchbrach damit sogar die 30-Prozent-Hürde auf dem Gesamtmarkt. Am Montag stand mit „Sievers und die Stille Nacht“ eine Weihnachtsausgabe auf dem Programm. Den vierten Film in diesem Jahr wollten sich zur besten Sendezeit 8,21 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Damit belegte das ZDF grandiose 26,3 Prozent des Gesamtpublikums – selbstredend Bestwerte am Montag.Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der von Sven Nagel inszenierte Film ein voller Erfolg. 0,74 Millionen junge Menschen saßen vier Tage vor Heiligabend vor dem Empfangsgerät. Die Geschichte von Autor Thomas O. Walendy sorgte für einen Marktanteil von starken 9,7 Prozent in dieser Zuschauergruppe. Nur RTL und Das Erste war in dieser Zuschauergruppe um 20:15 Uhr erfolgreicher.Im Vorfeld von «Nord Nord Mord» stand das Informationsprogramm im Fokus. Die-Nachrichten um 19:00 Uhr informierten 4,30 Millionen Zuschauer über die Meldungen des Tages. Die Markanteile lagen bei 17,8 respektive 8,7 Prozent. Das anschließendebefasste sich dann mit der Beschlussvorlage des heutigen Bund-Länder-Treffens. 3,47 Millionen blieben dran, was Marktanteile von 13,6 und 6,7 Prozent nach sich zog. Um 19:40 Uhr ging dannauf Sendung, die gut halbstündige Dokumentation von Markus Erwig und Simone Schaumberger über „Kinder allein im Netz – Wie sicher sind TikTok und Co.?“ verfolgten 2,29 Millionen Zuschauer. Die relative Sehbeteiligung belief sich nun auf schwache 8,1 Prozent bei allen und 4,0 Prozent bei den Jüngeren.