«Sportler des Jahres»-Gala so gefragt wie seit 2017 nicht mehr

Quotennews

Im Jahr zuvor war das Interesse sehr gering geblieben, doch nun punktete die Verleihung im ZDF wieder.



Wie jedes Jahr wurde am gestrigen Abend die Auszeichnung „Sportler des Jahres“ im Rahmen einer Gala in Baden-Baden verliehen. Das ZDF übertrug die 75. Wahl ab 22.15 Uhr. Unter anderem wurde Tennis-Profi Alexander Zverev zum Sportler des Jahres gekürt. Im Vorjahr war das Interesse drastisch eingebrochen, so dass mit 1,69 Millionen Neugierigen lediglich schwache 7,2 Prozent Marktanteil eingefahren wurden. In der jüngeren Gruppe stand eine akzeptable Quote von 4,3 Prozent auf dem Papier.In diesem Jahr war von dem Einbruch nichts mehr zu merken. Stattdessen war die Gala mit 3,00 Millionen Zuschauern so gefragt wie seit 2017 nicht mehr. Des entsprach einer guten Quote von 14,1 Prozent. Die 0,42 Millionen Jüngeren sicherten sich hohe 7,7 Prozent Marktanteil. Zuvor war ein neuer Teil der Dramödiezu sehen gewesen. Zuletzt wurde im Februar mit 6,50 Millionen Zuschauern ein neuer Rekord aufgestellt. Auch wenn der Sender nicht an diesen überragenden Wert anknüpfte, holten sich die 5,08 Millionen Neugierigen sehr gute 14,9 Prozent. Den 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährigen war ein hoher Marktanteil von 7,2 Prozent sicher.Tagsüber hatte der Sender bereits mit zahlreichen Wintersportübertragungen gepunktet. Die beiden Biathlon-Massenstarts hatten mit 3,59 beziehungsweise 3,90 Millionen Fernsehenden die Nase vorne. Hier kamen herausragende Ergebnisse von 23,5 sowie 22,3 Prozent zustande. Auch in der jüngeren Gruppe wurden ausgezeichnete Quote von 15,9 und 13,5 Prozent ergattert. Sehr gefragt war auch das Skispringen mit 3,37 Millionen Fernsehenden, was hohe 17,2 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,34 Millionen jüngeren Sportbegeisterten lag der Marktanteil bei starken 8,5 Prozent.