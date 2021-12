Erfolgreichster Jahresrückblick überhaupt für die «heute-show»

Quotennews

Zuvor hatte das ZDF mit einem neuen Staffelbestwert von «Die Chefin» gepunktet. Und auch «Der kleine Lord» lockte zahlreiche Zuschauer zum Ersten.



Im Rahmen derwarf Oliver Welke einen Blick zurück auf die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2021. Dabei durfte natürlich auch die Verleihung des „Goldenen Vollpfosten“ nicht fehlen. Auch wenn die Zuschauerzahl nach dem Bestwert von über fünf Millionen Zuschauern in dieser Woche wieder leicht sank, schalteten 4,82 Millionen Interessenten ein. Dies entsprach der höchsten Reichweite überhaupt bei einem der Jahresrückblicke in den vergangenen zehn Jahren. Folglich fuhr das ZDF starke 19,8 Prozent Marktanteil ein. Die 1,24 Millionen Jüngeren sicherten sich ausgezeichnete 20,1 Prozent Marktanteil und landeten hier an der Spitze der Tagesrangliste.Es folgtemit Werner Doyé und Andreas Wiemers, der ebenfalls mehr Neugierige anlockte als in den vergangenen Jahren. Mit 3,19 Millionen Zusehenden verbuchte der Sender eine hohe Sehbeteiligung von 16,8 Prozent. Bei den 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine herausragende Quote von 17,9 Prozent ermittelt. Zudem stellte eine neue Folge der Krimiseriezu Beginn der Primetime mit 6,55 Millionen Zuschauern noch einen neuen Reichweitenrekord seit Januar auf. Bei den 0,47 Millionen jüngeren Krimifans wurden gute 6,9 Prozent Marktanteil eingefahren.Im Ersten stellte sich zunächst Friedrich Merz als neuer CDU-Vorsitzender im Rahmen des Interviewseinigen Fragen. 3,76 Millionen Zusehende interessierten sich für seine Antworten, was einen guten Marktanteil von 12,8 Prozent bedeutete. Die 0,72 Millionen 14- bis 49-Jährige verbuchten starke 11,4 Prozent. Im Anschluss war der Weihnachtsklassikerzu sehen, wodurch sich das Publikum auf 5,04 Millionen Menschen vergrößerte. 0,91 Millionen Jüngeren setzten sich mit hervorragenden 13,1 Prozent Marktanteil sogar vor die Fußballübertragung in Sat.1