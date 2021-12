Lars Pape kehrt zu «GZSZ» zurück

TV-News

Ab der kommenden Woche ist der Schauspieler wieder als Michi in der beliebten RTL-Vorabendserie zu sehen.

In diesem Frühjahr verkörperte Lars Pape in der RTL-Soapfür mehrere Monate den arbeitslosen Physiotherapeut Michi, der in der Kita im Kiez als Fliesenleger arbeitete. Die Figur erfreute sich großer Beliebtheit, weswegen der Kölner Sender Michi noch in diesem Jahr zurückholt. Pape wird ab Folge 7.414, die am kommenden Montag, 27. Dezember, ausgestrahlt werden soll, wieder zu sehen sein.Darin zieht sich Yvonne (Gisa Zach) sich mehr und mehr zurück, weswegen ihre Kinder Laura (Chryssanthi Kavazi) und Moritz (Lennart Borchert) sehr besorgt sind. Sie wollen ihrer Mutter mit allen Mitteln beiseite stehen. Mit ihrer Fürsorge schießen sie jedoch übers Ziel hinaus, Yvonne igelt sich weiter ein, bis sie plötzlich unerwarteten Besuch begrüßen darf: Michi. In der darauffolgenden Episode freut sich Yvonne ehrlich über Michis überraschenden Besuch, der eigentlich auf dem Weg nach Prag ist. Er will sich persönlich ein Bild von Yvonnes Krankheit machen und zeigt sich betroffen, wie schlecht es Yvonne geht, kann ihr aber auf seine ganz besondere Art helfen. Umso mehr freut es Yvonne und auch Moritz, als Michi spontan entscheidet, über Silvester in Berlin zu bleiben.„Als der Anruf mit der Anfrage kam, war ich echt kurz sprachlos. Vor Aufregung und vor Glück. Ich empfinde es als ein so großes Geschenk, wieder zurückkommen zu dürfen“, wird Lars Pape in einer RTL-Mitteilung zitiert. „Und ich habe Michi, die Kolleg:innen vor und hinter der Kamera und das Studio wirklich vermisst. Ich habe jeden Tag einfach Bock auf «GZSZ» und muss mich immer wieder aufs Neue kneifen, wenn ich morgens das altehrwürdige Filmstudio-Gelände in Potsdam Babelsberg betrete, wo wir ja auch mit der UFA Serial Drama produzieren. Das gesamte Team hat mir aber auch einen sehr herzlichen Empfang bereitet und es mir wirklich sehr leicht gemacht.«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» läuft montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL sowie jederzeit vorab auf RTL+. Die Daily-Soap wird produziert von UFA Serial Drama.