Sportcheck

Es weihnachtet sehr – was aber nicht bedeutet, dass es sportlich nicht sehr interessant bleibt die nächsten Tage. Auch wenn die Fußball-Bundesliga in eine kleine Winterpause geht. Ersetzt wird das runde Leder auf dem Bildschirm durch... unter anderem auch mal die Champions League im Wasserball. Durchaus etwas Besonderes.

Die Programm-Highlights der nächsten Tage:

Mit immerhin drei Millionen Gesamtzuschauern am Sonntagabend und einer Quote von 14,1 Prozent war die Wahl der Sportler des Jahres 2021 live aus Baden Baden im ZDF die sechsterfolgreichste Sportsendung des Tages. Ganz vorne mit 22,3 Prozent Marktanteil natürlich mal wieder Biathlon, trotz fehlender Erfolge der deutschen Athleten. Bei der Wahl siegten nicht unerwartet zum dritten Mal Weitspringerin Malaika Mihambo, Tennis-Star Alexander Zverev und der Bahnrad-Vierer der Damen – allesamt Olympiasieger. "Newcomerin" des Jahres wurde die erst 15-jährige Tischtennisspielerin Annett Kaufmann, dreifache Jugend-Europameisterin.Quotenmäßig ist natürlich auch die Darts-WM auf Sport1 ein großer Erfolg. Der Sender meldete unlängst 860.000 Zuschauer in der Spitze und knapp über 530.000 Fans im Schnitt, als der Deutsche Fabian Schmutzler erstmals im „Ally Pally“ spielte. Dies entsprach einem Marktanteil von 2,3 Prozent. Für Sport1 sind das die zweitbesten Reichweiten in der ersten Turnierwoche seit Beginn der jährlichen WM-Übertragungen 2004. Keine schlechten Zahlen natürlich angesichts derer vom ZDF und den Auftritt der Superstars aus den "gewöhnlichen" Sportarten. Noch bis 3. Januar dauert die Dart-WM, Sport1 ist auf seinen diversen Kanälen weiter hautnah dabei.Die Volleyball Bundesliga der Frauen als Weihnachtsgeschenk? Sport1 macht das möglich! Denn der Sender zeigt zwar auch im Free-TV einige Partien. Die meisten aber sind via Pay-Per-View zu sehen – und da gibt´s nun zum Fest einen Rabatt. Am 28. und 29. Dezember sind die Partien aus dem Oberhaus für einen Euro weniger zu sehen – 3,90 Euro statt 4,90 Euro. Zum Weihnachtsangebot zählen die Spiele Schwarz-Weiß Erfurt – VC Neuwied 77 (Dienstag, 28. Dezember), Roten Raben Vilsbiburg – USC Münster sowie SSC Palmberg Schwerin – NawaRo Straubing (beide Mittwoch, 29. Dezember). Das erste der fünf Topspiele ohne Bezahlung ist am 4. Januar die Partie Dresdner SC gegen VC Wiesbaden. Danach wird auch noch am 28. Januar 2022 das Derby Münster gegen die Ladies in Black Aachen gezeigt.Wir bleiben bei Sport1: Der Sender hat die Samstagabend-Topspiele der 2. Bundesliga vom 22. bis 27. Spieltag festgelegt. Zu sehen sind die Spiele Jahn Regensburg gegen FC St Pauli (12. Februar), 1. FC Nürnberg gegen SSV Jahn Regensburg (19. Februar), Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98 (26. Februar), 1. FC Nürnberg gegen Hamburger SV (05. März), 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen (12. März) und Werder Bremen gegen Darmstadt 98 (19. März).Für Fußball bezahlen muss, wer auf DAZN streamt. Der Sender sicherte sich nun ab der Saison 2022/23 für insgesamt fünf Spielzeiten 175 Partien der ersten Spielklasse in Spanien, der La Liga. Fünf Partien sind pro Woche zu sehen. Zusätzlich zu diesem LaLiga-Paket können Fußballfans die Copa del Rey und einige der besten internationalen Fußballwettbewerbe wie die UEFA Women’s Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup oder MLS genießen.Wir bleiben beim Streamingdienst: DAZN ist der neue globale Broadcast-Partner von Fan Controlled Football (FCF), der einzigen professionelle Sportliga, in der die Fans das Sagen haben. DAZN wird den American-Football-Fans auf der ganzen Welt die FCF Pre-Season, alle Spiele der regulären Saison und der Post-Season sowie Content während der gesamten Saison 2022 live und auf Abruf in über 200 Ländern und Gebieten der Welt bringen. Die neue Saison beginnt im Frühjahr 2022 mit acht Teams und beinhaltet die siebenwöchige „Regular Season“, mit der anschließenden Entscheidung in den Playoffs um die „People's Championship“.* Montag, 20.00 Uhr: Darts-WM (Tag 6 im Alexandra Palace in London, DAZN und Sport 1)* Dienstag, 01.30 Uhr: Boston Celtics - Philadelphia 76ers (Basketball, NBA, DAZN)* Dienstag, 02.15 Uhr: Chicago Bears - Minnesota Vikings (Football, NFL, DAZN)* Dienstag, 09.50 Uhr: Riesenslalom der Damen (Ski alpin, Weltcup aus Courchevel, Eurosport)* Dienstag, 19.00 Uhr: u.a. Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Dienstag, 20.45 Uhr: Arsenal London - Sunderland FC (Fußball aus England, EFL-Cup, DAZN)* Dienstag, 20.45 Uhr: Juventus Turin - Cagliari Calcio (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Mittwoch, 17.35 Uhr: Slalom der Herren (Ski alpin, Weltcup aus Madonna di Campiglio, Eurosport)* Mittwoch, 18.00 Uhr: medi Bayreuth - Telekom Baskets Bonn (Basketball, Bundesliga, Sport1)* Mittwoch, 19.00 Uhr: u.a. HC Erlangen - Rhein-Neckar Löwen (Handball, Bundesliga, Magenta TV)* Mittwoch, 20.45 Uhr: FC Liverpool - Leicester City (Fußball aus England, EFL-Cup, DAZN)* Donnerstag, 19.00 Uhr: u.a. Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Freitag, 04.00 Uhr: Portland Trail Blazers - Brooklyn Nets (Basketball, NBA, DAZN)* Samstag, 17.00 Uhr: Waspo 98 Hannover - Pro Recco (Wasserball, Champions League, Sport1)* Samstag, 18.00 Uhr: Atlanta Hawks - New York Knicks (Basketball, NBA, DAZN)* Samstag, 20.00 Uhr: Darts-WM (Höhepunkte aus London, Sport 1)* Samstag, 22.30 Uhr: Green Bay Packers - Cleveland Browns (Football, NFL, DAZN)* Sonntag, 13.30 Uhr: FC Liverpool - Leeds United (Fußball aus England, Premier League, Sky)* Sonntag, 13.35 Uhr: Cyclocross (Radsport, Weltcup-Rennen der Damen aus Dendermonde in Belgien, Eurosport)* Sonntag, 18.00 Uhr: Löwen Braunschweig - Baskets Oldenburg (Basketball, Bundesliga, Sport 1)* Sonntag, 18.45 Uhr: Düsseldorfer EG - Iserlohn Roosters (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Sonntag, 18.55 Uhr: evtl.: New England Patriots - Buffalo Bills (Football, NFL, ProSieben Maxx)* Sonntag, 19.45 Uhr: Finnland - Deutschland (Eishockey, U20-WM, Magenta TV)* Sonntag, 19.45 Uhr: THW Kiel - Lemgo Lippe (Handball, Bundesliga, Magenta TV)* Sonntag, 21.00 Uhr: Brighton & Hove Albion - FC Brentford (Fußball aus England, Premier League, Sky)