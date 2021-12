Weihnachts-Edition von «Kitchen Impossible» kommt gut an

Quotennews

Davor schob sich allerdings noch ProSieben mit de Übertragung von «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind»



Im Rahmen vonlud Tim Mälzer die TV-Köche Tim Raue, Sepp Schellhorn und Konstatin Filippou zum Battle ein. Alle vier versuchten sich daran, Weihnachtsgerichte möglichst exakt nachzukochen. Mit 1,42 Millionen Zuschauern schlug sich die Sonderausgabe besser als der Start der neuen Staffel am vergangenen Sonntag. Es wurde eine gute Quote von 5,3 Prozent eingefahren. Zudem ergatterten die 0,80 Millionen Umworbenen einen starken Marktanteil von 11,2 Prozent.Vor diesen Wert schob sich allerdings ProSieben mit dem Fantasyfilm, der sich nur knapp hinter dem «The Voice»-Finale einordnen musste. Mit 1,67 Millionen Zuschauern landete der Sender bei hohen 5,4 Prozent Marktanteil. Bei den 0,86 Millionen Jüngern wurden gute 10,6 Prozent gemessen. RTL hatte ab dem Morgen zahlreiche Zeichentrickfilme ausgestrahlt und damit tagsüber auch recht gut gepunktet. Zur Primetime war nunan der Reihe. 1,59 Millionen Fernsehende kamen hier jedoch nicht über eine maue Sehbeteiligung von 4,8 Prozent hinaus. Bei den 0,78 Millionen Werberelevanten waren akzeptable 8,8 Prozent Marktanteil möglich.Unterdessen überzeugte Kabel Eins mit der Komödie0,78 Millionen Filmfans, was mäßigen 2,5 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen ergab sich eine annehmbare Quote von 4,1 Prozent. Ebenso groß war die Reichweite auf dem Gesamtmarkt für den Actionfilm «Operation: 12 Strong» ► bei RTLZWEI . Hier kam ein passabler Wert von 2,4 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,23 Millionen Umworbenen landeten hingegen bei schwachen 2,7 Prozent.