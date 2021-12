«The Voice»-Finale verliert 800.000 Zuschauer gegenüber dem Vorjahr

Quotennews

Ein weiteres Mal wurde die Castingshow von «Das große Backen» überholt, wo diese Woche ebenfalls der Sieger gekürt wurde.



Die fünf verbleibenden Talente trafen am gestrigen Abend im Finale vonaufeinander. Jeder Coach sowie Elif aus dem Backstage-Bereich schickten einen Kandidaten oder ein Duo ins Rennen. Der Sieg ging schließlich an Sebastian Krenz aus Team Johannes. Schon seit Wochen hatte die sonst so erfolgreiche Show deutlich geschwächelt und lag somit zum Halbfinale bei 1,50 Millionen Fernsehende. Im Vorjahr hatten zur Finalshow noch 2,50 Millionen Zuschauer eingeschalten und eine starke Quote von 9,2 Prozent kassiert. Der Marktanteil bei den 1,18 Millionen Umworbenen lag bei herausragenden 14,6 Prozent.Immerhin steigerte sich das Interesse am Finale im Vergleich zu den vergangenen Wochen noch ein wenig, blieb aber mit 1,70 Millionen Interessenten so niedrig wie bei noch keiner Finalshow zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr gingen also 800.000 Zuschauer verloren und auch zu Beginn dieser Staffel hatten noch 2,63 Millionen Zusehende eingeschalten. In der Zielgruppe ging die diesjährige Staffel ebenfalls mit lediglich 0,64 Millionen Jüngeren zu Ende. Folglich kam ein guter Wert von 8,9 Prozent Marktanteil zustande.Zuvor ging auchin Sat.1 an diesem Sonntag zu Ende. Hier sicherte sich Hannes Güther aus Erfurt mit nur einem halben Punkt Vorsprung den Titel als bester Hobby-Bäcker und erhielt neben dem goldenen Cupcake und einem Preisgeld sein eigenes Backbuch. Das Format endete vor 2,00 Millionen Fernsehenden, was einen kleinen Reichweitenverlust gegenüber der Vorwoche bedeutete. Dennoch stand eine starke Sehbeteiligung von 8,1 Prozent auf dem Papier. Die 0,61 Millionen Werberelevanten sicherten sich hohe 10,6 Prozent Marktanteil.