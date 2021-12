Private Filmübertragungen gehen unter

Quotennews

Neben den zahlreichen gefragten Programmpunkten bei den anderen Sendern, lockten weder ProSieben noch VOX oder RTLZWEI mehr als eine Million Zuschauer.



Mit Highlights wie dem Bayern-Spiel, dem ersten Teil des «Ninja Warrior Germany»-Finales, «Der kleine Lord» und einer spannenden Krimiserie im ZDF blieb nicht mehr allzu viel Platz für den Rest der privaten Sender, der sich zum großen Teil an Filmübertragungen heranwagte. ProSieben wollte mit dem Science-Fiction-Filmüberzeugen, für welchen jedoch nur 0,89 Millionen Fernsehende einschalteten, was mäßigen 3,1 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,49 Millionen Jüngeren kamen akzeptable 7,3 Prozent zustande.steigerte sich im Anschluss mit 0,57 Millionen Zuschauern auf hohe 4,7 Prozent. Bei den 0,33 Millionen Umworbenen stand eine gute Quote von 9,9 Prozent auf dem Papier.Auf dem Gesamtmarkt schob sich VOX mit der Komödie «Bad Moms 2» ► mit 0,91 Millionen Interessenten zumindest knapp vor die Konkurrenz. Für den Sender bedeutete dies dennoch einen mauen Marktanteil von 3,1 Prozent. Die 0,45 Millionen Werberelevanten sicherten sich hingegen eine solide Quote von 6,6 Prozent. Mit dem Actionfilmblieben noch 0,49 Millionen Zusehende sowie schwache 2,8 Prozent Marktanteil übrig. Niedrige 3,9 Prozent Marktanteil waren bei den 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen das Ergebnis.RTLZWEI befand sich mit einer Reichweite von 0,78 Millionen Menschen beim Thrillermit 2,8 Prozent genau im Senderschnitt. Die 0,23 Millionen Jüngeren stellten mit einem Marktanteil von 3,5 Prozent hingegen ein ausbaufähiges Ergebnis auf. Mit einem weiteren Thrillerwurden solide 2,7 Prozent Marktanteil bei 0,34 Millionen Fernsehzuschauern eingefahren. Die 0,11 Millionen Umworbene fielen auf maue 3,2 Prozent Marktanteil zurück.