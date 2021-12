Megan Thee Stallion bekommt Netflix-Deal

US-Fernsehen

Die Rapperin wird bald neue Projekte beim Streamingdienst vorstellen.

Real hot girl sh*t 👅

SO excited to announce we’re partnering with Grammy Award-winning musician, philanthropist, college graduate and entrepreneur Meg @TheeStallion! Meg will be exclusively producing new series and other projects for Netflix. pic.twitter.com/wMOwc5hDVJ — Strong Black Lead (@strongblacklead) December 16, 2021

Megan Thee Stallion und Netflix haben sich auf einen exklusiven First-Look-Deal geeinigt, wie der Streamingdienst am Donnerstag bekannt gab. Im Rahmen der Vereinbarung wird die Musikerin Inhalte für Netflix kreieren und produzieren, darunter Fernsehserien und andere Projekte."Megan ist eine vielseitig begabte kreative Kraft, die der Kultur immer wieder ihren Stempel aufgedrückt hat", sagte Tracey Pakosta, Leiterin der Comedy-Abteilung bei Netflix, in einer Erklärung. "Sie wächst und entwickelt sich als Künstlerin ständig weiter, und wir sind begeistert, dass sie bei Netflix ein Zuhause für dieses nächste Kapitel ihrer Reise findet."Megan Thee Stallion hat sich in den letzten Jahren zu einer immer größeren Kraft in der Musikindustrie entwickelt. Die Rapperin hat drei Grammy Awards und neun BET Awards gewonnen. "Ich hatte schon immer eine Leidenschaft dafür, kreative und unterhaltsame Geschichten zu erzählen, daher freue ich mich sehr über diese Partnerschaft mit Netflix", so Megan in einer Stellungnahme. "Der Schritt in die Produktion ist der nächste Schritt auf meiner Reise als Unternehmerin, und ich kann es kaum erwarten, all meine Ideen zum Leben zu erwecken, damit meine Hotties sie sehen können."